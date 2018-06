Az informatikai szektor idén sem számíthat gyenge évre

Noha a 17%-os növekedés a legtöbb szektorban érezteti hatását, jelentős bővülés érezhető a digitális hálózatépítéseknél és a mobiltelefonos szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztéseknél. A hazai példa nem egyedüli, globális szinten is tovább nőttek az informatikai kiadások. A fejlesztéseknél a vásárlás helyett pedig egyre elterjedtebb a tartós bérlet, mint finanszírozási forma – derül ki a Rentasystem piaci körképéből.

Folytatódott a nemzetgazdasági beruházások dinamikus bővülése. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyorsjelentése szerint a 17%-os növekedésben egyrészt az államhoz köthető beruházások, másrészt az uniós forrásokból történő fejlesztések játszanak meghatározó szerepet.

Csökken a tabletek iránti kereslet, nő az IT biztonság piaca

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyorsjelentése szerint a nemzetgazdaság legtöbb területén emelkedett a beruházási aktivitás, és bár legnagyobb súlyban az ingatlanszektor beruházási teljesítménye bővült (45%-kal), jelentősen emelkedtek az informatikai eszközökkel, digitális hálózatépítésekkel kapcsolatos fejlesztések is (21%-kal).

A hazai bővülés nem egyedülálló, a Gartner legfrissebb adatai szerint a globális informatikai kiadások 2018-ban 3,7 billió dollárra rúgnak, ami 4,5%-os növekedést jelent az azt megelőző év adataihoz képest. A 2017-ben elkezdődött gyors növekedés fő mozgatórugói többek között a mesterséges intelligencia és az IoT elterjedése. Erőteljes növekedést mutatnak a vállalati szoftverek is, idén 9,5%-os, 2019-ben további 8,4%-os növekedést prognosztizálnak, ami 421 milliárd dollárnak felel meg. Nagy a kereslet az informatikai eszközök iránt is, bár a pár éve tabletek iránti magas kereslet ismét megfordulni látszik a laptopok javára. Egy statisztika szerint 2022-re ismét a laptopokból értékesítenek majd a legtöbbet, miközben az asztali PC-szegmens népszerűsége tovább csökken. Az informatikai eszközök kereslete mellett némi paradigmaváltás a biztonság felé fordulás és az ehhez kapcsolódó piacbővülés. A Canalys nemzetközi piackutató legfrissebb elemzése szerint több mint kétszer gyorsabban növekszik a vállalkozások körében az IT-biztonság piaca, mint az egyedi hardver-szoftver termékeké. Ennek oka részben az, hogy a vállalatok körében elfogadottabbá váltak a felhő alapú megoldások és érezhető a szemléletváltás is.

Vásárlás helyett tartós bérlet

A cégek nagyobb IT beruházásainál jellemző a finanszírozási forma megváltozása, a nemzetközi trendekhez igazodva már hazánkban is egyre elterjedtebbek a tartós bérleti megoldások. Székely Balázs, a Rentasystem ügyvezető igazgatója úgy látja, egyre több cég dönt úgy, hogy komplexebb IT rendszerekben gondolkozik, és azokat inkább bérli, vásárlás helyett. “Most már egyértelműnek tűnik, hogy jelentős szemléletváltás ment végbe a vállalatvezetők körében. Gyorsabban, egyszerűbben kívánják vezetni a cégüket és fejleszteni az információtechnológiai eszközállományukat. A felhő alapú megoldásokkal és a havidíjas szolgáltatásokkal is terjed a ‘bérleti szemlélet’.” Ez különösen azért hasznos, mert a bérleti konstrukcióba a vállalkozások a tevékenységükhöz szükséges informatikai rendszerek teljes skáláját bevonhatják, az egyszerű eszközöktől a mérföldköveket és szolgáltatásokat is magába foglaló, komplex szoftver- és hardverrendszerek telepítéséig, ráadásul márkafüggetlenül. Sőt, ha a szoftver több modulból áll, akár modulonként, úgynevezett mérföldkövenként is lehet bérelni azokat. Ilyen esetekben jelentős üzleti értékkel bír, hogy a bérelmény tartalmazhatja a rajtuk futó szoftverek ellenértékét, valamint a testre szabás, bevezetés vagy akár az egyedi fejlesztési szolgáltatások díját is. Ilyen módon komplex üzleti értékkel bíró informatikai megoldások is bérelhetők. Székely Balázs az egyedi szoftver tartós bérlet felfutását és a finanszírozott szektorok körének a bővülését várja a hagyományos területek (autó és gépek, berendezések) látványos növekedése mellett.

Merre tovább? Bár az idei évi eredmények sokban függnek attól, hogy a piac hogyan reagál a társadalmi-gazdasági és politikai eseményekre, Székely Balázs 20% feletti növekedést vár cégétől, és szerinte a teljes piac is kétszámjegyű növekedést fog felmutatni.