Megtörtént az elkerülhetetlen: Ezt az embert egy gép rúgta ki az állásából

Adott egy úriember, akit Ibrahim Diallónak hívnak. Egy átlagos hétköznap reggel, elviteles kávéját szürcsölgetve teljesen gyanútlanul sétált be a munkahelyére, amikor is az első beléptető kapunál a kártyája nem működött. Előfordul az ilyen, gondolta, hiszen máskor is volt már probléma a kártyával, meg hát ugye ilyet azért hall innen-onnan az ember, hogy bekrepál a kis műanyag kártyalap. A nagy baj akkor tűnt föl Ibrahimnak, amikor már a rendszerhez sem fért hozzá.

“Nem az első eset, hogy a kártya csődöt mondott, úgy gondoltam itt az ideje lecserélni”

-nyilatkozta a BBC-nek az ‘áldozat’

Ahogy egyre több gépiesített rendszerrel és mesterséges intelligenciával dolgozunk a mindennapokban, egyre jobban aggódunk, hogy a gépek elveszik a munkánkat, ami lássuk be, manapság nem egy irreális félelem, főleg ha ilyen precedens történik a világ másik felén. Valószínűleg itthon nálunk nem annyira megalapozott ez az aggodalom, hiszen lássuk be, akármennyire kis küzdünk, jó pár évvel le vagyunk maradva a fejlettebb országokhoz képest, de azért úgy gondolom, nem szabad elmenni egy ilyen eset mellett.

Egyre csak rosszabb lett a helyzet

Ahogy a BBC oldalán olvashatjuk, a helyzet csak fokozódott, miután Ibrahim úgy döntött a főnökéhez siet lecserélni a kártyáját, hiszen kiderült, hogy a számítógép az ő nevében kijelentkezett, majd a státuszát ‘inaktív’-ra változtatta, mindenféle emberi beavatkozás nélkül. A szituáció még ezek után is tudott rosszabbra fordulni, amikor is kapott egy e-mailt, amiben közölték, hogy megszüntetik a szerződését. Másnap reggel már egyáltalán nem tudott semmihez hozzáférni, majd megjelent két biztonsági őr, akik egyszerűen csak kivezették őt. Állításuk szerint ők is e-mailben kaptak utasítást erre.

Hogy történhetett ez meg?

Hetekig tartó ügyintézés után végül kiderült, hogyan lehetséges ez az egész. A cég pár hónappal ezelőtt egy teljesen új rendszerre állt át, ez idő alatt pedig Ibrahim felettesét elbocsátották, aki a szerződésének hátralévő idejében otthonról dolgozott már. Ezzel semmi probléma nem lett volna, de ez alatt az idő alatt elfelejtette megújítani Diallo szerződését az új rendszerben, ami emiatt úgy észlelte őt, mint “egykori munkatárs”, tehát nem tartozik már a céghez. Végül mindent sikerült visszacsinálni, de a több hetes fizetéskiesés és meghurcoltatás annyira megviselte az áldozatot, hogy kénytelen volt felmondani és új állás után nézni.

Még nagyon az elején járunk egy olyan útnak, amiről magunk sem tudjuk hová tart pontosan. Az egyetlen lehetséges megoldás az ilyen problémák elkerülésére pedig nem más, mint az együttműködés, ugyanis ha lett volna valaki, aki alaposan átnézi a rendszert az átálláskor, akkor nem történt volna meg ez az igen súlyos hiba, ami végül egy munkahely elvesztését eredményezte.