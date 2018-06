Ez a magyar megoldás teljes mértékben forradalmasítja a kriptovaluták tőzsdei kereskedését

A Stop-Loss Manager szoftver használatával hatékonyan védekezhetnek az árfolyam változások ellen, maximalizálhatják nyereségüket és minimalizálhatják a veszteségeket. A jelenleg béta fázisban működő program már alkalmazható a világ második legnagyobb kriptotőzsdéjén és hamarosan a hagyományos kereskedési platformokon is elérhetővé válhat. A szoftver iránt érdeklődőknek a fejlesztők gyakorlati képzéseket is tartanak, ahol tesztelhetik is a szoftvert.

A kriptovaluta kereskedelem fénykorát éli, egyre többen használják az online tőzsdei platformokat, a növekvő keresletet pedig hatalmas erőforrásokkal rendelkező kriptovaluta-tőzsdék szolgálják ki. Ugyan a digitális pénzek nagyfokú árfolyam-ingadozása kiváló lehetőség a profitszerzésre, de a kockázatok is jelentősek, melyet az is fokoz, hogy a kereskedési platformok nem biztosítanak teljes körű védelmet az ingadozások ellen.

Magyar megoldás kövezi ki az utat a biztonságos tőzsdei kereskedés felé

Erre a problémára kínál megoldást egy egyedülálló, teljes egészében magyar fejlesztésű szoftver, a Stop-Loss Manager, amely lehetővé teszi a stop-loss funkció teljes körű, hatékony használatát a kriptovaluta-tőzsdéken.

“A legtöbb tőzsdei platformon, még ha rendelkeznek is stop-loss funkcióval, nincs lehetőség hagyományos pénznemekkel történő kereskedésre, ezért nem képesek védelmet biztosítani az árfolyam-ingadozások ellen”

– mutatott rá a problémára Pataki Gábor, a szoftvert fejlesztő Trade Innovation Kft. alapítója, kriptovaluta kereskedési szakértő.

„A Stop-Loss Manager használatával azonban mindez már a múlté, hiszen a szoftver biztosítja a stop-loss és a csúszó stop-loss teljes körű alkalmazását, és ezek dollár vagy euró alapon történő beállítását”

– fűzte hozzá Pataki Gábor.

A Stop-Loss Manager kiegészítő funkciókat párosít a kriptovaluta-tőzsdékhez, függetlenül attól, hogy az adott platform támogatja-e ezeket, így lehetőség nyílik az elért eredmény biztosítására, az eladott pozíciók automatikus visszavásárlására és tőkevédelemre is. A kereskedők a szoftver segítségével ráadásul egy platformról követhetik és menedzselhetik az akár több tőzsdei felületen szétoszló portfóliójukat.

Hagyományos- és a kriptovaluta platformokon is használható

A Stop-Loss Manager már alkalmazható a világ második legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjén, a Binance-en és hamarosan további kripto-platformokon is megjelenhet. A szolgáltatás ezen felül a hagyományos kereskedési rendszerekben is hasznosítható, az ötletgazdák jelenleg is tárgyalásokat folytatnak hazai brókercégekkel a részvénykereskedelemben történő alkalmazási lehetőségekről.

Gyakorlati képzés a Stop-Loss Manager hatékony alkalmazásához

A Stop-Loss Manager jelenleg béta tesztelési fázisban jár, a fejlesztők a népszerűsítés és az edukáció érdekében gyakorlati tréningeket szerveznek, ahol lépésről-lépésre mutatják be a szoftver működését. Legközelebb DayTrade délután néven 2018. június 21-én a Borkollégiumban nyílik lehetőség a Stop-Loss Manager díjmentes tesztelésére és gyakorlati tudás elsajátítására.