Több mint hárommillió magyar vásárló döntött a hazai online áruházak mellett

2017-ben tovább bővült a hazai online kereskedelem, több mint 360 milliárd forintos forgalmat generált az egy évvel korábbinál 7 százalékkal több (3 millió) vásárló, ami értékét tekintve 18 százalékkal nagyobb volument jelent mint 2016-ban. Az egy főre jutó átlagos vásárlások száma először tavaly lépte át a 11 alkalmat. Az online vásárlók 39 százaléka az eMAG-on is vásárolt legalább egyszer.

Ha az eMAG áprilistól március végéig tartó pénzügyi évét vesszük alapul, a 2017-18-as évről elmondható, hogy átlagon felül nőtt a látogatások száma és a forgalom is. A bővülésben több tényező együttes hatása érvényesült: nőtt az átlagos kosárérték (22 százalékkal 23 500 forintra), a látogatók száma (37 százalékkal), a vásárlók száma (21 százalékkal) és a rendelések száma is (16 százalékkal).

Nehéz volt új vásárlókat elérni a Black Friday akciókkal

A vásárlások számának növekedésében kiemelkedően jó hónap volt a július, az egy évvel korábbiakhoz képest 49 százalékkal több vásárló rendelt az eMAG webáruházából. A húzóhónapnak számító novemberben azonban csak 7 százalékkal sikerült több vásárlót bevonzani, ennek ellenére abszolútértékben még így is ez a hónap vonzotta a legtöbb vásárlót.

Az eMAG 2016-ban is a hazai Black Friday-akciók fellegvára volt, így 2017-ben már nehéz volt új vásárlókat elérni, ami a vásárlói bázis bővítésének korlátjai mellett az eMAG hazai online piacon betöltött kiemelkedő szerepét is tükrözi.

Az online kiskereskedelem földrajzi különbségeinek kevésbé van kitéve az eMAG

Mint az online kiskereskedelem egészét tekintve, az eMAG esetében is Budapest illetve Pest megye a forgalom motorja, bár a webáruház esetében valamelyest enyhébb a régió túlsúlya. Az online vásárlók közép-magyarországi koncentrációja azt jelenti, hogy összességében innen érkezik a rendelések 43 százaléka, az itt élő vásárlók generálják a forgalom több mint felét. Az eMAG esetében azonban a 2017-18-as pénzügyi évben a rendelések 32 százaléka, a forgalom 35 százaléka érkezett a régióból.

Pest megye ezzel része annak az öt térségnek, ahol rendelésszám alapján az eMAG legalább 10 százalékot tudott bővülni az előző évhez képest. Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Fejér megyében egyaránt 12 százalékkal több rendelés érkezett, Pest megye és Budapest mellett Somogy pedig 10 százalékos bővülést hozott.

Átlagos kosárérték szempontjából is nagy különbségekkel találkozhatunk földrajzi megoszlás szerint, ha a teljes hazai online kiskereskedelmet vizsgáljuk: a közép-magyarországi kosárértékek átlagosan 51 százalékkal magasabbak mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összegnél. Ehhez képest az eMAG webáruházában csak 23 százalék a különbség a legmagasabb (Pest megyei vásárlók) és a legalacsonyabb (Békés megyei) kosárértékek között.

Az eMAG-ra jellemző kiegyenlített viszonyok azt jelentik, hogy a webáruház sikeresen terjeszkedik az ország egész területén és a vásárlói bázisa az átlagoshoz képest szélesebb tömegeket ölel fel. Forgalomnövekedés szerint a két legjobban teljesítő megye Somogy (54 százalék) és Jász-Nagykun-Szolnok (51 százalék) a 2017-18-as pénzügyi évben.

Mit vásárolnak az eMAG-on?

Az eMAG bevételeinek jelentős részét továbbra is három termékkategória együttes értékesítése képezi: a TV, a nagy háztartási gépek és fehéráruk, valamint a mobiltelefonok. Ezek együttesen a webáruház forgalmának 55 százalékát adta a márciusban lezárt pénzügyi évben.

A legkomolyabb növekedést a cipő, a női ruházati termékek, a gumiabroncs és felni, a táska és kiegészítők, valamint a férfi ruházati termékek kategóriái érték el. Az ide tartozó termékekből az egy évvel korábbinál két és félszer több fogyott.

A vásárlók több mint kétszer annyit költöttek építőanyagra és autóalkatrészre, mint egy évvel korábban, de kétharmadával többet költöttek játékokra és számítógépes kiegészítőkre.

Hogyan vásárolnak az eMAG-on?

A GKI Digital 2018 március-áprilisában lakossági kutatást végzett. Az online kérdőíves megkereséssel zajlott, több mint 1 500 teljes értékű választ feldolgozó kutatásban olyan emberek mondták el véleményüket, akik a felmérést megelőző 6 hónapban legalább egyszer vásároltak az eMAG webáruházában.

Az eMAG vásárlók átlagosan 13 alkalommal vásároltak online az elmúlt évben, és bár a vásárlási gyakoriság csökkent az előző év felméréséhez képest, ez főleg annak tudható be, hogy a frissen lezárt pénzügyi évben olyan rétegeket is elért az áruház, akik az átlagosnál lényegesen kisebb online vásárlási intenzitás mellett korábban egyáltalán nem vásároltak az eMAG-nál. Mindezek ellenére az eMAG vásárlói továbbra is átlagosan 17 százalékkal többször vásárolnak online egy évben, mint az átlagos online vásárló.

Az online ajánlatokról minden második eMAG ügyfél az e-mail fiókjába küldött hírlevélből értesül, de 39 százalék az ár-összehasonlító oldalakon találkozik az akciókkal, míg 38 százalékuk közvetlenül a webáruházak honlapján keresi a legjobb árakat. Hatékony még a Facebook alapú hirdetés is, 26 százalék figyel erre a csatornára, a szintén a Facebookhoz tartozó Instagramon azonban csak 1 százalék futott bele hazai online ajánlatba.