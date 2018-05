Jócskán megkönnyíti az életünket a Fujitsu ‘pay-as-you-go’ szolgáltatása a jövőben

A Fujitsu új, rugalmas „as-a-service” szemléletével az ügyfelek könnyen kiaknázhatják a robotizált folyamatautomatizáció előnyeit. Az egyszerű és átlátható, használatalapú (pay-as-you-go) szolgáltatással mindenki eredményesen indulhat el a szoftveres automatizáció útján, megspórolva az infrastruktúra, a szoftverek és az oktatás költségei miatti aggodalmakat, és megalapozva a jövőbeni skálázás lehetőségét.

Mivel az RPA gyors és észrevétlen szoftveres robottechnológiával automatizálja a napi üzleti folyamatokat, megnőtt iránta az érdeklődés az ügyfelek körében. A robotizált folyamatautomatizációval a szervezetek mentesíthetik a munkavállalókat a monoton, repetitív feladatok alól, amivel pénzt takaríthatnak meg és fokozhatják hatékonyságukat, ugyanakkor a késedelmek kiiktatásával és az adatbevitel hibák megelőzésével az ügyfélelégedettséget is javíthatják. A szoftveralapú robotok bonyolultabb feladatokat is el tudnak látni, például végrehajtják a biztosítási kárigények feldolgozása közben felmerülő különböző feladatokat, köztük a kézzel írott szöveg digitalizálását. A gépi tanulás elemeit felhasználva pedig a kárigény jogosságát is segítenek felmérni.

Sok szervezetnél azonban nehézséget okoz az RPA megfelelő skálázása, és sorra vallanak kudarcot az automatizácós programok a kitűzött célok elérése terén. A Fujitsu erre a problémára reagálva vezeti be az automatizáció előnyeinek hasznosítását segítő „RPA-as-a-Service” megoldását.

Az RPA-as-a-Service gördülékeny és hatékony indulást tesz lehetővé az automatizáció útján. Az első lépés során a Fujitsu tanácsadói az ügyféllel szorosan együttműködve kidolgozzák egy könnyen automatizálható, monoton és repetitív folyamat rövid távú fejlesztési ütemtervét. Ennek az információnak az alapján készül el a felsővezetésnek is prezentálható, realisztikus üzleti terv. A következő lépésben kísérleti projekt indul a koncepció ellenőrzésére és az üzleti terv igazolására. Az ügyfelek könnyen elindulhatnak, és szükség esetén skálázhatják megoldásukat – mindezt használatalapú fizetéssel. A fix áras szolgáltatás az erőforráskiosztást, az implementációt, a karbantartás és az optimalizálást is magában foglalja.

„Szinte minden szervezet automatizálni szeretne, de sokan nem tudják teljesen kiaknázni az RPA-ban rejlő előnyöket, ami frusztrálttá teszi őket. A helyzetet rontja, hogy a szervezetek jelentős része egymásnak ellentmondó RPA-célokat tűz ki: a rövid távú előnyöket bemutató üzleti terveket is ki kell kidolgozniuk, ugyanakkor hosszú távú előnyöket is biztosítaniuk kell az ügyfélelégedettség, a reagálókészség és a hatékonyságjavulás terén. A Fujitsuval mindkét kihívást legyőzhetik: az általunk kínált jobb reagálókészségnek, alacsonyabb költségeknek, hatékonyságjavulásnak és első pillanattól átlátható költségszerkezetnek köszönhetően hosszabb távon is értéket tudnak teremteni”

– mutatott rá Bjarne Rasmussen, a Fujitsu RPA-kiválóságközpontjának vezetője.

A Fujitsu RPA-as-a-Service megoldásával az ügyfelek átlátható, használatalapú fizetéssel vehetik igénybe a folyamatautomatizáció előnyeit. Pontosan dokumentálhatják, hány órát takarít meg vállalatuk számára az automatizáció. Nem kell nagy induló beruházással IT-infrastruktúrát beszerezniük, készségeket fejleszteniük, és a költségek pontosan igazodnak a realizált előnyökhöz. Ráadásul az RPA-megoldások a projekt elindítása és az érintettek támogatásának megszerzése után is könnyen skálázhatók.

A rendszer definiálását követően a Fujitsu RPA-as-a-Service az ügyfél telephelyén vagy a Fujitsu adatközpontjában működik. A Fujitsu a Cloud Service K5 felhőszolgáltatáson keresztül1 folyamatosan monitorozza, karbantartja és optimalizálja a rendszert, szem előtt tartva a maximális eredményességet.

Ár és piaci bevezetés

Az RPA-as-a-Service megoldás közvetlenül beszerezhető a Fujitsutól az EMEIA-régióban. Ára konfigurációtól és régiótól függ.