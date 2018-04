Mobil robotokat vetnek be a csomagolóipar modernizálása érdekében

A mobil együttműködő robotok könnyedén alkalmazkodnak a gyártást érintő változásokhoz, így sok vállalat számára a legjobb megoldást jelentik. Félre lehet tolni az önvezető járműveket (AGV), a folyamatosan változó gyártási környezethez való kiváló alkalmazkodóképességüknek köszönhetően az autonóm mobil robotok (AMR) veszik át a csomagolósorok feltöltését és egyéb gyártási feladatokat. Ezeket kell tudnod róluk, mielőtt beveszed őket a csapatodba.

Interjú Jesper Sonne Thimsennel, a Mobile Industrial Robots Közép- és Kelet-Európai régiójának értékesítési vezetőjével

Miben különböznek az autonóm mobil robotok az önvezető járművektől?

Az autonóm mobil robotok (AMR) nagyban különböznek a hagyományos önvezető járművektől (AGV). Az AMR-ek és az AGV-k is A-ból B-be szállítanak tárgyakat, de a hasonlóságoknak itt vége is van. Az AMR-ek teljesen más módon navigálnak, mind az AGV-k. Egy AGV egyszerűbb, programozott utasítást képes csak követni, mivel a fedélzeti intelligenciája minimális. Egy rögzített úton halad, és ahhoz, hogy tájékozódjon, érzékelőkre és mágnesszalagokra vagy vezetékekre van szüksége, amiket gyakran csak bonyolult és költséges módosításokkal lehet a gyártóterületen kiépíteni. Amennyiben a gyártóterület elrendezése megváltozik – ami agilis vállalatoknál nem ritka-, egy AGV tájékozódási rendszerének módosítása általában nagy költséggel jár. Ezzel szemben az AMR térképek segítségével tájékozódik, amelyet a szoftvere vagy a helyszínen hoz létre, vagy előre betöltött alaprajzok alapján alkot meg. Az AMR a kamerái, beépített érzékelői és lézeres szkennerei által beszerzett adatokat, valamint kifinomult szoftverét használja arra, hogy feltérképezze környezetét, és megtalálja a leghatékonyabb utat a céljához. Az AMR-ek navigációjának köszönhetően telepítésük egyszerű és költséghatékony, még dinamikus, gyakran változó üzemi körülmények között is, hiszen mindössze egy térképre van szükségük.

Az autonóm mobil robotot így mindössze pár óra alatt képbe lehet hozni. Teljesen önállóan dolgozik, és ha akadályok kerülnének az útjába (például egy emberrel, raklappal vagy raklapvillával találja szembe magát), biztonságosan kikerüli őket, a lehető legjobb alternatív útvonalat használva.

Hogyan használják a vállalat mobil robotjait a csomagolóiparban?

A MiR mobil robotjaira együttműködő robotkarok szerelhetőek, aminek köszönhetően mozgó csomagolóállomásokként is használhatóak, többek közt raktárterületeken. A mobil robotokat azonban leggyakrabban csomagolásra szánt áruk szállítására használják; például elviszik a gyártósorról a raktárba vagy csomagolóállomásra az egységeket, aztán a csomagolt árut visszaszállítják a rakodóállomásra, vagy egy másik raktárba. A MiRHook megoldással a mobil robotok képesek kocsik, vagy akár raklapvillák vontatására is, így teljes raklapokat, vagy több rakományt is képesek szállítani egyszerre.

Miért jó az a gyártóknak, ha mobil robotikai megoldást választanak a belső szállítási feladataik lebonyolítására az ember általi tolás/húzás helyett?

A kocsik tolásával vagy raklapvillák húzásával töltött idő nem túl értékes feladat. A mobil robotok megszabadítják az emberi dolgozókat a belső szállítási tevékenységektől a gyártó-, raktári- vagy csomagoló környezetekben. Így az alkalmazottakat az A-ból B-be való áruszállításnál értékesebb feladatokra lehet állítani. A mobil robotok így segítenek optimalizálni a munkafolyamatokat.

Mivel a robotok együttműködőek, az emberek partnereiként képesek dolgozni annak érdekében, hogy növeljék a teljesítmény szintjét. A mobil robotok segítségével a vállalatok például el tudják kerülni a gyártástól csomagolásig képződő torlódásokat. Amikor emberek végzik a belső szállítást, a termékek általában nagyobb tételben kerülnek szállításra, hogy egy műszak alatt a hatékonyság érdekében kevesebb kört kelljen mennie a dolgozónak. Azonban ez hatással van a gyártás és a csomagolás folytonosságára is. Mivel a robotok napi 24 órában képesek dolgozni, és szünetre sincs szükségük, a belső szállítási feladatokat igény szerint lehet ütemezni, ami növeli a termelékenységet és a műveletek hatékonyságát is.

Mi a helyzet a biztonsággal? Hogyan viselkednek a mobil robotok az emberek és tárgyak körül a gyárban?

Egy változó, dinamikus környezeten belül navigálni képes, biztonságos platform létrehozása hatalmas értéket képvisel az iparágon belül, valamint a MiR elsőszámú prioritása az, hogy az együttműködő mobil robotjaink teljesen biztonságosak legyenek.

Amennyiben egy figyelmetlen ember egy MiR robot elé lépne, annak lézeres szkennelő rendszere képes elég gyorsan felismerni az akadályt, és vagy újratervezi az útvonalát, vagy megáll az ütközés elkerülésének érdekében.

Milyen sebességtartománnyal rendelkezik egy mobil robot? Függ attól, hogy mit szállít?

A MiR100 1,5 m/s, a MiR200 pedig 1 m/s sebességre képes. A MiR200 azért lassabb, mert a hajtóműve módosításra került, hogy nagyobb súlyt legyen képes szállítani. Tehát nem, nem függ a sebesség attól, hogy mit szállít, a mobil robotok mindig képesek ugyanazzal a sebességgel haladni. A végfelhasználó viszont meghatározhatja a sebességet: amennyiben a robot például forgalmas területeken dolgozik, a felhasználó beállíthatja a robot térképén azt, hogy hol ne haladjon gyorsan, ezt követően pedig növelheti az alapsebességét, amikor elhagyta a területet.

Miért gondolja a vállalat, hogy a mobil robotok piaca az elkövetkező egy-két évben be fog robbanni?

Nagy piaci igény van a belső szállítás okos automatizálásra. Sok vállalat rendelkezik nagymértében automatizált gyártással, és most készen állnak a következő lépésre. Ez nem más, mint az áruszállítás automatizálása a termelési torlódások elkerülése és az értékes emberi munkaerő hatékonyabb kihasználása érdekében. Szükségük van a mobil robotok rugalmas, együttműködő és önálló tulajdonságaira, mivel ez az egyetlen belső szállítási módszer, ami megfelel napjaink agilis üzleti követelményeinek.

Az IFR azt becsüli, hogy a gyártóterületeket érintő AMR és AGV eladások számai 333%-al fognak növekedni 2020-ig. Arra számítunk, hogy legnagyobb mértékben az előbbi alkalmazása fog növekedni.

A mobil robotok alkalmazkodóképessége hogyan teremt több értéket, mint egy futószalag?

Egy futószalag még egy AGV-nél is jobban rögzített és rugalmatlanabb. A futószalagok természetesen még mindig hatékony részesei a gyártó- és csomagolósoroknak, azonban manapság a vállalatok gyakran változatos jellegű gyártást folytatnak, ami azt jelenti, hogy rugalmasnak kell lenniük a gyártás és csomagolás terén, valamint képesnek kell lenniük különböző dolgok mozgatására. Például lehet, hogy egy gyártósort az egyik héten össze kell kapcsolni egy csomagolósorral, aztán a következő héten egy másikkal. A futószalagok mozgatása azonban rendkívül időigényes. A mobil robotok segítségével a vállalatok elkerülhetik a költséges állásidőt, ami a gyártósor megváltoztatásával járna.