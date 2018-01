Új feltörekvő vállalati réteg van kilátásban: Ismerjük meg a “Felhő Mestereket”

A felmérés szerint a válaszadók 12%-át jelentő „felhő mesterek” sokkal inkább az adatokra támaszkodnak, innovatívabbak, továbbá az ügyféligényekre is sokkal gyorsabban, relevánsabb és agilisabb módon tudnak reagálni. A „felhő mesterek” a legnagyobb növekedést érték el a teljesítmény és a versenyképesség terén. Ezek a vállalatok képesek maguk mögött hagyni versenytársaikat, ezzel jelentősen megosztva az iparágakat, amelyekben működnek.

A lemaradók szimplán próbálnak felzárkózni, annak ellenére, hogy többségük rendelkezik felhő stratégiával és annak bevezetése folyamatban van vállalataiknál. Érdekes módon a megkérdezett IT szakemberek több, mint harmada (35%) állította, hogy teljesen kiforrott és nagyrészt bevezetett felhő stratégiával rendelkezik, közülük viszont csupán 18% sorolható a „felhő mesterek” táborába. Ez az arány jól mutatja a különbséget a között, hogy a vállalatok mit állítanak magukról, és hogy valójában miként működnek. Magáról a felhő stratégiáról még többen (43%) állították, hogy jól haladnak annak bevezetésével, ezzel szemben a válaszadók ötöde arról számolt be, hogy a felhő stratégia fejlesztéssel még gyerekcipőben járnak.

A felhő azonban nem az egyetlen technológiai beruházás, amire a vállalatoknak 2018-ban gondolniuk kell. Az Oracle kutatásából az is kiderül, hogy a vállalatok igyekeznek az új évben kihasználni az új, innovatív technológiákban rejlő lehetőségeket, mint a mesterséges intelligencia (AI), a gépi tanulás vagy az automatizáció.

Az IT vezetők több, mint negyede úgy vélekedett, hogy az automatizációnak fontos szerepe van üzleti szempontból, és csak másodsorban említették annak jelentőségét, hogy a vállalat képes legyen többplatformos szolgáltatásokat nyújtani. Az IT vezetők ötöde tartotta fontosnak a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást a vállalatán belül.

Andrew Sutherland, az Oracle hardver és technológiai alelnöke az EMEA és APAC régióban elmondta:

„2018-ban a ’felhő mesterek’ és a mögöttük lemaradók között még tovább nőhet a szakadék. Azt már most is láthatjuk, hogy a legnagyobb tapasztalattal rendelkezők tudják leggyorsabban kihasználni az új vállalati technológiák előnyeit és az új fejlesztési metodológiákat, képesek ezekkel lenyűgözni az ügyfeleiket, vagy olyan léptékű versenyelőnyt alakítanak ki, amellyel kitűnhetnek a többiek közül. A gyors piacra jutás egyrészt a tapasztalaton múlik, hogy hogyan tudja egy vállalat adaptálni az újabb technológiákat, másrészt pedig hogy a megfelelő felhő platformba, infrastruktúrába és eszközökbe invesztál-e. Aki most nem zárkózik fel, akár végleg háttérbe szorulhat a piaci versenyben.”