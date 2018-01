Egyesek szerint a mérnök-képzést az óvodai kis-csoportban kell elkezdeni

– hangsúlyozta Dr. Ábrahám László, hazánk jelentős nagyvállalatainak együttműködésével létrejött Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) elnöke. Kiemelte:

„Az élmény alapú oktatás elterjesztésével a műszaki tudományok iránti érdeklődés fokozható, és már az óvodában indíthatóak olyan fejlesztő programok, amelyek keretein belül a kicsik az alapkészségeik használatával modelleket, különféle szerkezeteket építhetnek, vagy programozhatnak. Ráadásul ebben a korban még a lányok is szívesen ismerkednek a technikával, ami hosszútávon értékelődik fel igazán. Mivel ha kis korban „elültetjük” bennük a terület iránti lelkesedést, akkor a jövőben szívesebben lépnek műszaki pályára, ezzel a nemek aránya is javul a szektorban, illetve a munkaerő utánpótlás is könnyebbé, egyszerűbbé válik az elkövetkező évtizedben. Akár a betöltetlen álláshelyek száma is radikálisan csökkenthető lenne a női mérnökök megjelenésével.”