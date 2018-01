Korunk legnagyobb veszélyforrása a tudatlanság, ez vállalati szinten sincs másképp

Az informatikai biztonsági tudatosság hiánya okozza az egyik legnagyobb fejtörést a vállalkozásoknak világszerte – derül ki a Kaspersky Lab és a B2B International kutatóintézet közös kutatásán. A kutatás kimutatta, hogy majd’ minden tizedik (12%) alkalmazott van tisztában a vállalati számítógépes biztonsági protokollal. Továbbá az alkalmazottak mindössze fele (49%) gondolja közös felelősségnek a kibercsapdák elleni védelmet, ezért egy cég, különösen egy globális nagyvállalat manapság komoly kihívásokkal néz szembe, ha a megfelelő számítógépes biztonság kereteit kívánja meghatározni.

A kutatásban összesen közel 8000 teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló vett részt világszerte. A válaszadók 24%-a úgy véli, munkahelyükön nincs is pontosan meghatározott számítógépes biztonsági előírás. Érdekes ellentmondás, hogy a szabályok ismeretének hiánya ellenére a dolgozók majdnem fele (49%) továbbra is közös felelősségnek tekinti az IT eszközök kiberfenyegetésektől való védelmét.

Ugyanakkor a Kaspersky Lab által készített tanulmány szerint a munkavállalók ennek pont az ellenkezőjét csinálják. A jelentés szerint a kollégák figyelmetlensége is hozzájárul a tavalyi kiberbiztonsági incidensek majdnem feléhez (46%).

Ez a kontraszt különösen veszélyes lehet a kisebb vállalkozások számára, ahol nincs külön IT részleg, és a felelősség megoszlik a kollégák között. Az olyan alapvető követelmények elhanyagolása, mint erős jelszó választása vagy a szükséges frissítések telepítése, veszélyeztetik a védelmet. A Kaspersky Lab szakértői szerint az olyan munkavállalók, akiknek hozzáférése van a kritikus adatokhoz, mint például a felsővezetés, a HR- és a pénzügyi osztály a leginkább veszélyeztetett a célzott támadások esetén.

Annak érdekében, hogy elkerüljék ezeket a problémákat, a KKV-k számára célszerű lenne az adott cég igényei szerint rendszeres informatikai biztonsági képzések tartása a munkavállalóknak. A Kaspersky Endpoint Security Cloud olyan funkciókat tartalmaz, mint például előre beállítható biztonsági beállítások, azonnali védelem minden eszközre. Könnyen kezelhető, amely nem igényel speciális informatikai szakértelmet.

„A gondatlan munkavállalók nagy kihívást jelenthetnek a kiberbiztonság kapcsán, különösen a kisebb vállalkozások számára, ahol még fejlesztik a kiberbiztonsági kultúrát. Nemcsak a munkavállalók lehetnek a kibercsapdák áldozatai, de elsőként nekik kell a céges adatok biztonságát garantálni. Épp ezért a vállalkozásoknak figyelmet kell fordítaniuk a munkavállalók képzésére és oktatására, valamint olyan biztonsági megoldások használata, amelyek könnyen kezelhetőek és használhatóak, és egyúttal eredményesek is. Ezek kombinációjával biztonságban tudhatjuk vállalkozásunk szenzitív adatait.”

– mondta Vladimir Zapolyansky, a Kaspersky Lab KKV részlegének vezetője.

A Kaspersky Lab KKV portfóliója olyan termékeket tartalmaz, amely minden méretű vállalkozás számára nyújt megoldást, legyen szó mikro-, kis-, vagy középvállalkozásról. Kisebb vállalkozásoknak előnyös a könnyen kezelhető kombinált védelem használata, mint például a Kaspersky Small Office Security és a Kaspersky Endpoint Security Cloud, míg a nagyobb létszámmal rendelkező cégeknek jobban megfelel a Kaspersky Endpoint Security for Business Suite, amelyben lehetőség van fejlett biztonsági beállításokra, szerver- és email védelemre.