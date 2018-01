Nézzük át, milyen trendekkel nézünk szembe idén a digitális kereskedelem területén!

A vásárlói bizalom folyamatos erősödésének köszönhetően a digitális kereskedelem évről évre egyre jelentősebb forgalmat realizál. Az e-kereskedők a technológiai fejlesztések mellett személyre szabott ajánlatokkal és kiegészítő szolgáltatásokkal célozzák a fogyasztókat és tökéletesítik az online vásárlási élményt. 2018-ban várhatóan számos újítás szilárdul meg és terjed el, eldöntve rengeteg e-kereskedő sorsát. Ezek közül a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és a személyre szabhatóság a legfontosabbak.

Elemzők szerint a digitális kereskedelmi forgalom öt éven belül két-háromszorosára fog nőni Magyarországon, míg külföldön ennél is gyorsabb növekedést várnak. Sokmillió márka már több mint egy évtizede van jelen az online piacon a világon, a kínálat növekedésével, valamint az értékesítési eszközök, technológiák folyamatos tökéletesítésével egyre több bevételt tudnak termelni. Ezzel párhuzamosan pedig a vásárlói bizalom is megváltozott: felhasználók tömegei kezdték el felfedezni és kihasználni a digitális lehetőségeket. Ráadásul az újításokhoz való adaptáció is egyre gyorsabb: ami megjelenik az év elején, teljesen megszokottá válhat az év végére.

Az egyik legjelentősebb terület, ahol további fejlesztések várhatóak, az AI (Artificial Intelligence, azaz mesterséges intelligencia). Ezt is mutatja, hogy 2017 egyik legnagyobb újítása a chatbotok széleskörű elterjedése volt, amivel nagyon sok ügyfélszolgálati feladatot lehet automatizálni, csökkentve az emberi erőforrás költségeit, és felszabadítva azokat összetettebb feladatok számára. 2018-ban ez a tendencia tovább folytatódik, az automatizáció segítségével egyre hatékonyabbá válik a termékek ajánlása, s lehetőség nyílik az ajánlatok és szolgáltatások személyre szabására, aminek csupán az adatbányászati módszerek és az értéklánc folyamatainak szofisztikáltsága szabhat határt.

A termék és a kedvező ár önmagában már nem feltétlenül döntő tényező a vásárlás során – főleg prémium kategóriában –, ezért egyre több márka értékesít vagy biztosít ingyenes kiegészítő szolgáltatásokat bizonyos termékekhez. Az online színtéren a legkülönbözőbb funkciók teremthetnek hozzáadott értéket, ilyen többek között az aznapi kiszállítás, a virtuális próba lehetősége, egyéni tanácsadás, vagy a chaten elérhető ügyfélszolgálat. Ráadásul a fogyasztók már a digitális térben is élményszerűséget keresnek, konzisztens élményt várnak el, aminek az is a része, hogy mi történik vásárlás után, illetve hogyan kezelik az esetleges reklamációikat. A közösségteremtő erőnek is nagyobb szerepe lesz a jövőben, de ennek fontosságát még kevés piaci szereplő ismerte fel.

2018-ban a mobil vásárlás várhatóan tovább erősödik, a forgalom nagy része már ezeken az eszközökön fog realizálódni, így az e-kereskedőknek optimalizálniuk kell a telefonon történő vásárlás folyamatát is. A hazai szereplők közül a brands.hu-nál is érzékelik ennek a fontosságát.

„Tavaly több látogatás érkezett a honlapunkra mobil eszközökről, mint asztali gépről, és várakozásaink szerint 2018-ban már csupán a telefon több látogatót fog hozni, mint a számítógép.”

– mondta Rókusfalvy Zsombor, az oldal ügyvezetője.

Minden fejlesztés egyik fő célja a lojalitás megőrzése, hiszen még a leghűségesebb vásárlók is könnyedén válthatnak, ha valahol nagyobb kedvezményt, vagy magasabb minőségű szolgáltatást kapnak. Ez nagyon éles versenyhelyzetet teremt, így 2018 sok cég számára vízválasztó lehet. Kezd azonban felnőni egy olyan vásárlói réteg, amely számára a hitelesség és a minőség egyre fontosabb, így erre érdemes hosszú távon építeni.