Jót röhögnek a kereséseinken az eMAG munkatársai

A 2017-es év sem telt eseménytelenül. Az eMAG tavaly a leglátogatottabb magyar webáruházzá nőtt a Similarweb adatai alapján, a kínálat pedig átlépte az egymillió különböző terméket, miközben a magyarországi raktár is jelentős bővülésen és fejlesztéseken ment keresztül.

Az internetes vásárlás egyik előnye, hogy a vásárlóknak nem kell az üzlet polcai között kutatniuk a kiszemelt termékek után, elég a keresőbe beírniuk, hogy mire van szükségük és máris válogathatnak. Legalábbis legtöbbször. Az eMAG látogatói 2017-ben is aktívan használták a keresés funkciót az oldalon, összesen több mint 400 ezer keresőkifejezést használva. Ez volt a tíz leggyakoribb keresőszó tavalyról:

laptop tablet porszívó LEGO mobiltelefon TV kávéfőző iPhone power bank Huawei

A rengeteg kifejezés között azonban voltak olyanok is, melyek nem hoztak eredményt. Sok esetben az egyes márkák fonetikus átirata miatt, míg máskor elgépelések okozták az eredménytelenséget. Előfordult az is, hogy egy-egy keresést nem is feltétlenül azzal a céllal indítottak a felhasználók, hogy konkrét terméket találjanak, inkább csak amolyan próba gyanánt, vagy egyenesen viccnek szánták a lekérdezést. Az eMAG.hu motorja mindenesetre ezeket is rögzítette, íme a szerintünk legkreatívabb 10 keresőkifejezés 2017-ből:

Játék sokkoló gyerekeknek Buta telefon Gyerekágy kicsit nagyobbaknak Autót keresek Minionos vibrátor céklalé Huawei beledugós randibugyi újracsomagolt gyerek Zsófinak ajándék

