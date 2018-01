Intelligens, személyre szabott repülés a a Telekom és a Lufthansa jövőképe

A repülés jövője most kezdődik: a „Telekom Fashion Fusion & Lufthansa FlyingLab” technológiai és divatverseny döntősei több hónapon keresztül a Fab Lab Berlin laboratóriumaiban dolgoztak a jövő repülési élményét megalapozó intelligens megoldások fejlesztésén.

A munkájuk eredményét megtestesítő három prototípust egy Lufthansa Airbus A380 repülőgép fedélzetén fogják tesztelték a Frankfurt-Houston járaton. A fiatal fejlesztői csapatok új repülőgép-ülésekkel, fedélzeti szórakoztatással, valamint a kabinszemélyzet és az utasok közötti kommunikációval kapcsolatos ötleteiket próbálták ki a gyakorlatban. Az LH440 számú járaton zajló esemény, a Lufthansa FlyingLab keretében a Lufthansa utasai kipróbálhatták az innovatív termékeket, szolgáltatásokat, és prezentációk sorozatán keresztül ismerkedhetnek az intelligens divatcikkekkel – 10 ezer méter magasságban.

„A technológia és a divat a Lufthansa DNS-ébe van kódolva. Hatvan éve foglalkozunk funkcionális ruházat tervezésével. Az ezzel járó kihívás hozzájárul ötlettárunk kibővítéséhez és lendületet ad fejlődésünknek. Lehetővé teszi, hogy kitaláljuk, mit igényelnek utasaink valójában a fedélzeten, és még közelebb hozza a jövő repülési élményét”

– mutatott rá Kai Duve, a Deutsche Lufthansa AG frankfurti kabinszemélyzetért felelős vezetője, a zsűri tagja.

A csapatok bemutatása:

feel.flight: nagyobb kényelem a nagy távolságú járatokon

A feel.flight csapat komplett termékrendszerrel kívánja emelni a nagy távolságú járatok kommunikációs és kényelmi színvonalát. Az utasok és az utaskísérők közötti kommunikáció központi eleme egy chatbot, amely a legtöbb népszerű üzenetküldő alkalmazáson (pl. WhatsApp és Facebook Messenger) keresztül elérhető. A chatbot képes kategorizálni és prioritás szerint rangsorolni az utasok igényeit, majd összehangolni egymással a szükséges utaskiszolgálási tevékenységeket. Bizonyos esetekben – pl. étel-ital rendelése, repüléstől való félelem stb. – az utaskísérő is közbelép. A személyzet formaruhájának kézelőjében mikrokontrollerekkel összekapcsolt, miniatűr kijelzők vannak elhelyezve. Az utasok kényelmét nyakpárnát tartalmazó, köpenyként viselhető, és az utas egyéni igényei szerint állítható takaró fokozza. Igény esetén a nyakpárna diszkrét rezgéssel – utaskísérői beavatkozás nélkül – ébreszti az utast.

Smart Chair csapat: a jövő utasülése

A Smart Chair projekt tárgya inkább koncepciótanulmány, mint funkcionális prototípus. A projekt a légi utasok személyes terét állítja a középpontba. Célja, hogy teljes körűen testre szabott repülési élményt nyújtson az intelligens ülések minden használója számára – a szórakoztató programtól az utazási kényelméig, minden területen. A Smart Chair csapat új egyenruhát is tervezett a kabinszemélyzet részére. A prototípus elkészítéséhez hőszabályozott, lélegző, antibakteriális és antiallergén textilanyagokat használtak. Az új viselet maradéktalanul megfelel az utaskísérők ruházatával szemben támasztott szigorú elvárásoknak.

Lyra csapat: intelligens szemüveg a még gondosabb utaskiszolgáláshoz

A Lyra csapat „LYRA Connect” webalkalmazása az utasok és a kabinszemélyzet közötti kommunikációt és ezen keresztül a fedélzeten nyújtott személyes kiszolgálást kívánja továbbfejleszteni. Az utaskísérők számára a LYRA Connect segít optimalizálni az útvonalat és az utaskiszolgálási tevékenységeket. Az utasok saját mobileszközeikről, egyszerűen küldhetnek kéréseket a személyzetnek. Például italt rendelhetnek, vagy megkérdezhetik, sikerül-e elérniük a csatlakozást. A legközelebbi szabad utaskísérő az intelligens szemüvegnek köszönhetően közvetlenül a látóterében érzékeli a kérést, és azonnal tudja, kitől érkezett. Az utaskísérők emellett további információkat is lehívhatnak az utasokról az alkalmazás segítségével. Ehhez az egyes ülések előtt a padlóba telepített érzékelő mezőre kell állniuk. A LYRA ekkor diszkréten megjeleníti a kapcsolódó adatokat az utaskísérő intelligens szemüvegén, aki így megtudhatja például, hogy az utas milyen nyelven beszél, és van-e valamilyen különleges étrendi igénye.

A csapatok modern informatikai és gyártási technológiákat alkalmaztak a prototípusok kifejlesztéséhez, köztük 3D nyomtatást, lézervágást, digitálisan támogatott Jacquard-szöveteket, mesterséges intelligenciát. A projekt során digitalizációs és légi közlekedési szakértők, valamint különféle partnercégek segítségét is igénybe vették. A Zeiss Smart Optics például adatátvitelt támogató szemüvegét bocsátotta rendelkezésre a teszteléshez.

A verseny a teljes iparág figyelmét felkeltette

A Fashion Fusion kezdeményezője, a Deutsche Telekom úgy értékeli, hogy a Lufthansával közösen szervezett idei verseny sikeresen felkeltette az iparág figyelmét.

„A Fashion Fusion verseny megmutatja, hogyan képes a digitális technika megváltoztatni az utazás élményét és fokozni az utasok kényelmét a repülőgép fedélzetén. Támogatóként működtünk közre a projektben, hiszen az intelligens kütyük, az intelligens divatcikkek és a hordható eszközök számára egyaránt biztosítani kell a csatlakozást. Jövőbeni gigabites hálózatunkkal és élvonalbeli hálózati technológiáinkkal hozzájárulunk az intelligens utazási élmény megteremtéséhez”

– hangsúlyozta Antje Hundhausen, a Deutsche Telekom 3D márkaélményért felelős alelnöke.

A döntősökkel folytatott együttműködés kibővítése

A Lufthansa FlyingLab után a prototípusokat nemzetközi közönségnek mutatják be Las Vegasban, a CES egyik kísérő rendezvényén. A verseny szervezői további közös munkát is terveznek a csapatokkal. A Lufthansa arra készül, hogy a következő FlyingLab alkalmával nagyobb számban teszteli majd a feel.flight takarókat. A Deutsche Telekom pedig több csapatot is felkért, hogy adjanak elő a berlini Mobile World Congress és #FASHIONTECH konferencián. A Deutsche Telekom tárgyalásokat folytat a Lyra csapattal a webalkalmazás továbbfejlesztéséről.