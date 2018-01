A magyar ember imádja a kuponokat, de retteg az előre utalástól

Minden második ember vásárolt már internetes bónuszt, tízből kilenc kuponozó nő – derült ki a HOOP applikáció fejlesztéséért felelős Appspect Kft. friss kutatásából. A legvonzóbb kategóriák az utazás, a szórakozás, a wellness, a gasztronómia és a szépség. A felmérés szerint legalább 50 százalékos kedvezmény a legjobb csali. Aki még nem vásárolt kupont, jellemzően az online előrefizetéssel kapcsolatos félelmei miatt nem tette.

„Bár a mi alkalmazásunkban elérhető ajánlatok nem tekinthetők klasszikus kuponnak, hiszen a vásárlóknak nem kell online előre fizetni. Mindenki napi 5 geotargetált kedvezményt kap, melyek közül szabadon eldönthetik egy jobbra-balra húzással, hogy melyik szimpatikus”

– ismertette a részleteket Zádor Balázs, az Appspect Kft. HOOP applikációjának projektmenedzsere.

A kuponozók 40 százaléka szolgáltatást és terméket egyaránt vásárol ilyen formában, harmaduk viszont kimondottan a szolgáltatásokat részesíti előnyben. Ezek közül a legnépszerűbbek az utazás, a szórakozás és a wellness kategóriák, ezt követi szorosan a gasztronómia és a szépség. A két nem közül a nők érzékenyebbek az akciós ajánlatokra, tízből kilenc beváltó ugyanis nő a kutatás szerint.

Többen kuponoznánk online fizetési kötelezettség nélkül

Akik még nem vásároltak online kedvezményre jogosító utalványt, többnyire az előrefizetést és az online banki tranzakciót kifogásolták.

„Erős a félelem a kártyaadatok kiadásával kapcsolatban. Mi többek között erre az igényre kínálunk megoldást, hiszen nálunk az ajánlatot nem rajtunk keresztül, hanem majd a szolgáltatónál érvényesíti a felhasználó.”

– mondta Zádor Balázs.

A felmérés szerint a másik visszatartó erő az, hogy a kedvezmény érvényesítéséhez a kupont magunkkal kell vinni kinyomtatva: tízből kilenc válaszadó szeretne élni a kedvezménnyel a fizikai kupon felmutatása nélkül.

Az 50 százalék már mágikus erővel bír

A felmérés szerint a válaszadók harmada a kedvezmény mértékével csábítható vásárlásra. „Az árengedmények hatása olykor megdöbbentő: egy-egy akció láttán olyan terméket vagy szolgáltatást is megveszünk, amire korábban nem is gondoltunk volna” – árulta el Zádor Balázs. Minden ötödik kuponozó a 40-50 százalékos árcsökkentést pásztázza, ennél valamivel kevesebben a legalább 30-40 százalékos kedvezményeket vadásszák. Tízből ketten viszont konkrét szolgáltatást vagy szolgáltatót keresnek. A virtuális térben is megjelennek az impulzusvásárlók, akik cél nélkül böngészik az ajánlatokat, és ha valami megfogja őket, megveszik.

A tudatos, a spórolós és az élményvadász

A HOOP kutatása arra is rávilágított, hogy leginkább a tudatosság (37%) és a szűkebb anyagi lehetőségek (35%) vezetnek a kedvezményvadászathoz. A harmadik legnépesebb csoportot az élménygyűjtők alkotják a felmérés szerint.

„Ők azok, akik az ajánlatok böngészése közben ötleteket gyűjtenek, és az hatja őket, hogy az árengedmények bezsebelésével több programmal tervezhetnek ugyanakkora keretből.”

– árulta el Zádor Balázs.

Ennek ellenére tízből nyolc kuponozóval már megesett, hogy nem használta fel az előre kifizetett kedvezményes lehetőséget. Közülük 80 százalék maximum 5000 forintot bukott el, így összességében már legalább 6 milliárd forint veszteséget okozhattak a bennragadt voucherek a vásárlók számára. Aki nem váltotta be, jellemzően azért, mert lejárt a határideje, vagy közbejött valami, illetve megfeledkezett róla.