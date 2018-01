A Samsung minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet hétköznapjaink egyszerűsítésére

A Samsung Electronics felvázolta az intelligens Dolgok Internetéhez (Internet of Things, IoT) kapcsolódó élményekre vonatkozó jövőbeli elképzeléseit és stratégiáját a 2018-as Szórakoztató Elektronikai Kiállításon (Consumer Electronics Show, CES).

A sajtótájékoztató keretében a Samsung bemutatta, hogy termékeivel miként tud egyedülálló módon zökkenőmentes, összekapcsolt felhasználói élményt biztosítani az otthonokban, az irodákban, illetve útközben egyaránt. A Samsung folyamatosan azon dolgozik, hogy 2020-ra az összes készülékét IoT-képessé tegye. A vállalat emellett bejelentette, hogy egy nyílt, egységes és intelligens platform segítségével kívánja elősegíteni az IoT technológia terjedését.

„A Samsung hiszi, hogy az IoT technológiának olyan egyszerűnek kell lennie, mint egy villanykapcsoló felkapcsolásának. A 2018-as CES-en bejelentett termékekkel és szolgáltatásokkal sokkal egyszerűbbé és zökkenőmentesebbé tesszük az IoT-t – mondta el Hyunsuk (HS) Kim, elnök, a Samsung Electronics Felhasználói elektronikai üzletágának és a Samsung Kutatóközpontjának vezetője. Elkötelezettek vagyunk az IoT terjedésének elősegítése iránt és arra törekszünk, hogy 2020-ra az összes összekapcsolt Samsung termék intelligens okoseszköz legyen. Ezen fejlesztések segítenek majd abban, hogy felhasználóink felfedezzék a zökkenőmentesen és egyszerűen összekapcsolt mindennapokban rejlő lehetőségeket.”

Intelligens eszközök mindenkinek

A Samsung IoT filozófiája a nyílt innováció, amely több ember számára teszi elérhetővé a technológiát és személyre szabhatóvá az élményeiket. Napjainkban az IoT technológia még töredékes és bonyolult, ez a legfőbb akadálya a terjedésének. Ahhoz, hogy mindenki számára elérhetővé és hozzáférhetővé váljon, nagy léptékű és nyílt innovációra van szükség. A kiterjedt, televíziókat, háztartási eszközöket és okostelefonokat is magában foglaló termékportfóliónak, valamint az 5G kapcsolat terén kiemelt jelentőséggel bíró fejlesztéseinek köszönhetően a Samsungnak kiváló lehetősége nyílik arra, hogy a SmartThings segítségével egy nyílt IoT ökoszisztémát teremtsen.

A Samsung a partnereivel, így például az Open Connectivity Foundation (OCF) alapítvánnyal arra törekszik, hogy egységes iparági szabványokat hozzon létre. Az OCF a világ legnagyobb szervezete, amely az IoT szabványosításáért dolgozik. A Samsung ARTIK chip és légkondicionáló berendezés, illetve a Family Hub hűtőszekrény már rendelkezik is a szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, ami bizonyítja, hogy megfelelnek az IoT által igényelt integrációs követelményeknek.

2018 tavaszán a Samsung a SmartThings applikációban egységesíti a korábbi IoT alkalmazásait: a Samsung Connect, a Smart Home és a SmartView szolgáltatásokat. Így a felhasználók bármilyen SmartThings funkciót tartalmazó eszközhöz kapcsolódhatnak, valamint egyetlen applikáción keresztül, telefonjuk vagy tévéjük segítségével, illetve autójukból is közvetlenül irányíthatják azokat. Emellett a Samsung a HARMAN Ignite szolgáltatást is csatlakoztatja a SmartThings Felhőhöz, hogy az IoT előnyei a jövőben ne csak az okosotthonokban, hanem utazás közben is élvezhetőek legyenek. Így a felhasználók kezelhetik majd az összekötött otthoni eszközeiket a kocsijukban ülve, és fordítva.

A Samsung víziójának szerves része, hogy a lehető legtöbb eszközt tegye intelligenssé és kapcsolja össze. A Bixby alkalmazás segítségével a vállalat egyre több eszközön teszi elérhetővé a személyre szabott okos szolgáltatásokat. 2018 során egyes Samsung Smart TV-ket és új Family Hub hűtőszekrényeket a Bixby-n keresztül történő hangvezérléssel látnak majd el, hogy megkönnyítsék a mindennapi teendőket. Így az egymással együttműködő, intelligens készülékek segítségével egyszerűbbé válnak az otthoni feladatok is.

Mivel a nagyobb mértékű csatlakoztathatóság körültekintőbb biztonsági intézkedéseket is követel, a vállalat bejelentette, hogy a kiemelkedő védelmet nyújtó Samsung Knox technológiával látja el az egymással összekapcsolható eszközeit, köztük a Smart TV-ket és Smart Kijelzőket, illetve további mobiltermékeket és okos háztartási gépeket is. A Knox technológia egy hardveres biztonsági rendszer, amely szoftveres frissítések segítségével biztosítja a készülékek védelmét.

A csatlakoztatott jövő felé vezető úton

A Samsung számára nagy jelentőséggel bír, hogy olyan technológiák fejlesztését támogassa, amelyek a jövőt formálják. 2017-ben a gyártó több mint 14 milliárd dollárt költött kutatásra és fejlesztésre, valamint kiemelt fontosságú projektként kezelte a Samsung NEXT kezdeményezést, hogy integrált hardver- és szoftvergyártóként lépjen színre.

A Samsung újonnan alapított Mesterséges Intelligencia Központja (AI Center) négy különböző laboratóriummal rendelkezik világszerte (Torontóban, Montrealban, Cambidge-ben és 2018-ban nyílik Oroszországban is). Ezekben az egységekben a Koreában és a Szilikon Völgyben zajló munkákkal, valamint a cég felvásárlási és egyesülési aktivitásaival párhuzamosan zajlanak a kutatások annak érdekében, hogy a Mesterséges Intelligenciát érintő úttörő innovációk szülessenek.

Zökkenőmentes IoT élmény

Az idei CES-en bejelentett Samsung termékek és szolgáltatások akadálymentes IoT megoldásokat kínálnak a felhasználóknak.

Otthon: Az idei évtől a Samsung Smart TV olyan összekapcsolt megoldásokat biztosít, amelyekkel más eszközökkel is könnyen bejelentkezhetünk a televíziónk menürendszerébe. Az új Family Hub hűtők a legkülönbözőbb okosfunkciókkal érkeznek, amelyek nemcsak az ételtárolást és -készítést egyszerűsítik, de a családtagok mindennapi életének szervezettségében is segítenek. A Bixby-vel felszerelt Samsung Smart TV-kkel könnyebben érhetünk el alkalmazásokat a tévénkről, vagy akár műfaj és színészek alapján is kereshetünk a filmek között, emellett saját fényképeinket is könnyedén megtekinthetjük a nagy képernyőn. A szintén Bixby-vel ellátott Family Hub hűtők felismerik tulajdonosaik hangját, és személyre szabott érdekességekkel, például hírekkel vagy időjárásjelentéssel tudnak szolgálni. Mind a Samsung Smart TV-k, mind a Family Hub hűtők egyetlen felhőalapú platformon működnek. A SmartThings Cloud összekapcsolt eszközeink monitorozásában és irányításában is segít.

Iroda: A Samsung újraértelmezi az irodákról alkotott hagyományos elképzeléseinket. Rugalmas megoldásainak köszönhetően olyan lehetőségeket biztosít, amelyek kiválóan megfelelnek a modern, mobil munkaerő igényeinek. A Samsung Notebook 9 Pen erőt, mobilitást és nagyfokú teljesítményt biztosít a notebook PC-nek azok számára, akiknek a munkaidő nem ér véget azzal, hogy elhagyják az irodát. Az 55 colos Samsung Flip interaktív, digitális prezentációs tábla egyszerűbbé varázsolja az irodai együttműködést, azáltal, hogy zökkenőmentesen kapcsolja össze a csoporttagok okostelefonjait és laptopjait a gyorsabb tartalom- és ötletmegosztás érdekében. Egyszerre akár négy résztvevő is tud dolgozni a kijelzőn, az ujjuk, vagy a beépített toll használatával.