Mindenkit meghódít a hibrid informatika

A hibrid informatika fogalma már nem újkeletű a szakmai berkekben, a valódi üzleti előnyt eredményező alkalmazása azonban még jókora megmérettetések elé állítja a cégeket. A Gartner jelentése szerint a felhőszolgáltatások növekedése és a hagyományos adatközponti szolgáltatások kiszervezésének csökkenése a hibrid infrastruktúra-szolgáltatások felé mozdítja el a piacot, melynek következtében 2020-ra a szervezetek 90 százaléka fog hibrid infrastruktúrákat használni.

A Schneider Electric a 451 Research vállalat közreműködésével nemrég készített új tanulmánya a nagyvállalatok hibrid IT környezeteit vizsgálja, hogy jobb rálátást biztosítson az aktuális iparági trendekre. A kutatás a nagyvállalatok tapasztalatait mutatja be a gyorsan fejlődő hibrid IT és egyéb innovatív technológiák alkalmazásával kapcsolatban, így azokat az iparág más szereplői felhasználhatják saját hibrid hálózataik hatékony kezeléséhez.

Mi fán terem a hibrid IT?

Napjainkban a folyamatosan változó üzleti igények egyre nagyobb elvárásokat támasztanak az IT-szolgáltatásokkal szemben. Ezek teljesítéséhez rugalmas és könnyen skálázható megoldásokra van szükség, amiben nagy szerepe van a publikus felhőszolgáltatásoknak.

A hibrid IT megközelítés lehetővé teszi, hogy egy vállalat házon belül kezelje az informatikai erőforrásokat, de emellett felhőalapú szolgáltatásokat is használjon. A két rendszer egyesítésével létrejövő hibrid architektúra növeli a rugalmasságot, miközben minimalizálja a költségeket, hiszen a megváltozott helyi infrastruktúra hatékonyan és gyorsan képes integrálni a felhőből érkező erőforrásokat. A hibrid informatikai környezet így számos olyan problémára képes megoldást nyújtani, melyekre a hagyományos infrastruktúra-megoldások nem vagy csak nehézkesen, magas költségek árán.

Magas színvonalú szolgáltatások, átláthatóság, költséghatékonyság

A Schneider Electric kutatása felsővezetőkkel, valamint az adatközpontok és informatikai részlegek vezetőivel készített átfogó mélyinterjúkon alapul. A tanulmány készítői olyan kérdésekre keresték a választ, mint, hogy milyen változtatásokat idéznek elő a különböző környezetekben zajló munkafolyamatok, vagy hogy milyen IT-menedzsment stratégiák és taktikák lehetnek sikeresek.

A felmérés főbb megállapításai az alábbiak:

A megfelelő adatközponti környezetek kiválasztásakor a kockázatok, a költségek és az IT-szolgáltatások színvonala a leggyakrabban figyelembe vett szempontok.

A hibrid infrastruktúrát alkalmazó vállalatok a következő területekre hajlandók pénzt áldozni: a különböző adatközponti környezetek átláthatóságát biztosító szoftverek, menedzsmentszoftverek, szabványosított működés, valamint munkaerő-toborzás -és megtartás.

A szabványosított működési folyamatok, az egyes helyszínek állandó felügyelete és teljesítményértékelése, valamint a felhőszolgáltatások egyre bővülő fejlesztése is a legsikeresebb hibrid IT stratégiák között szerepelnek.

A tanulmány rávilágított, hogy a nagyvállalatoknál alkalmazott stratégiák és technológiák sokszínűsége, valamint az eltérő tapasztalatok ellenére vannak egyértelmű közös pontok a gyakorlatban:

A hibrid környezetek átláthatósága: A helyszínek összességére való rálátás megteremtése fontos feladat a még be nem következett hibák prognosztizálására. Ennek kialakítása időigényes és drága, a hatékony felügyeletet pedig sokszor akadályozza a szoftverek integrálhatóságának, valamint az egységes adatok elérhetőségének hiánya.

Költséghatékonyság a teljesítmény feláldozása nélkül: Megfelelő utánajárás és tervezés nélkül a hibrid adatközpont költségei magasak lehetnek, egy működőképes stratégia birtokában azonban csökkenthetők a beruházási és üzemeltetési költségek, ugyanakkor biztosítható és akár tovább is fejleszthető a magas szintű rendelkezésre állás.

Egységes folyamatok a hibrid IT környezetekben: A szigorú működési folyamatok kialakítása alapvető fontosságú, akárcsak ezek belefoglalása a bérelt kiszolgálói környezeteket és felhőalapú megoldásokat nyújtó szolgáltatókkal kötött megállapodásoknak (SLA, service-level agreement és OLA, operations-level agreement).

A Schneider Electric és a 451 Research közös kutatásáról

A Six Real-World Approaches to Managing Hybrid IT Environments (A hibrid informatikai környezetek kezelésének hat valós módszere) című tanulmányban az 500 millió USD árbevételt meghaladó, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, valamint Ázsia csendes-óceáni térségében működő vállalatok vettek részt. A teljes jelentés a fenti témakörök mélyreható elemzését tartalmazza, valamint bemutatja, hogy ezek a trendek miért és hogyan jelentek meg a különféle iparágakban.