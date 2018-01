Útjára indult az első magyar pénzügyi energiatőzsde

Megkezdte működését a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt., melyen már a mai induláskor 24 tag kereskedhet. A HUPX csoporthoz tartozó platformon a határidős villamos energia és földgáz ügyletek kereskedése zajlik. Az új tőzsde bevezetése a vállalatcsoport azon kiemelt célját támogatja, hogy a magyar határidős energiapiacok ahogy eddig, a jövőben is referenciaárként szolgáljanak a balkáni régióban.

A mai nappal lép életbe a MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) szabályozás, amelynek egyik célja a befektetési szolgáltatók transzparens működése. Az ezidáig a szervezett villamos energia piacot működtető HUPX Zrt. és a szervezett földgáz piacot működtető CEEGEX Zrt. futures piacain (PhF) elérhető határidős villamos energia és földgáz ügyletek is a MiFID II. hatálya alá tartoznak, így ezen termékek kereskedése mától a HUDEX Zrt keretein belül, az MNB felügyelete alatt történik.

“A HUDEX 24 taggal indult el ma sikeresen, január végére ez várhatóan 30-ra nő, és jövőbeni termékfejlesztéseink, valamint az OTC klíring szolgáltatások továbbfejlesztése is mind a likviditás növelését szolgálják”

– mondta Tóth Péter, a HUDEX Energiatőzsde Zrt. igazgatóságának elnöke és a HUPX Zrt. vezérigazgatója.

A HUDEX-en a magyar áram és gáz egy helyen, egy tagsággal lesz elérhető, az áram esetében pedig opcionális fizikai leszállítás is kérhető. Az ajánlatokat az Európa szerte ismert és megbízhatónak tekintett Trayport GlobalVision platformján lehet majd megtenni, az elszámolóház szerepét a villamos energia ügyletek tekintetében a European Commodity Clearing AG (ECC) fogja betölteni, a földgázpiaci ügyletek esetében ugyanezt a tevékenységet a Keler Zrt. fogja ellátni. A másnapi és napon belüli áram termékek továbbra is a HUPX-en, míg a spot gáz termékek kereskedése a CEEGEX-en lesznek elérhetőek.