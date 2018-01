Leginkább mobilnettel köszöntöttük egymást az ünnepek alatt

Ezzel együtt csökkent a mobilhívások száma és ideje, viszont több SMS-t és MMS-t küldtek tavalyhoz képest a Vodafone ügyfelek – derült ki a szolgáltató ünnepi statisztikáiból.

Az utóbbi években egyre többen használnak mobilnetet a köszöntésre, miközben a mobilhívások száma csökkenő tendenciát mutat – tavalyhoz képest 4%-kal kevesebb, összesen több mint 16,7 millió hívást indítottak a Vodafone hálózatán az ünnepi időszak alatt. A hívásoknak nem csak a száma, de az időtartama is csökkent, majdnem 3%-kal. Ami viszont az SMS-eket illeti, a mostani időszakban több mint 2 millióval többet küldtek a Vodafone ügyfelei tavalyhoz képest – összesen több mint 12,4 milliót. Nőtt továbbá a kiküldött MMS-ek száma is, idén már meghaladta a 200.000-et, ami közel 3,5%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A legnagyobb mértékű növekedés azonban a mobilinternet forgalomban volt megfigyelhető: egyre többen használják a különböző internetes felületeket szeretteik köszöntésére. Az adatforgalom az elmúlt évhez képest 69%-kal nőtt, míg a 2015/16-os időszakhoz képest 140%-kal emelkedett.

A roaming korlátok lebontásának köszönhetően külföldön is egyre többen és egyre többet használták a mobilinternetes szolgáltatásokat, így az ünnepek alatt Vodafone ügyfelei több mint háromszor annyi adatot használtak fel, mint egy évvel korábban, és közel hétszer annyit, mint 2015/16 fordulóján.

A mobilinternet elképesztő mértékű népszerűségének ilyen mértékű növekedése több okra is visszavezethető. Egyrészt a Vodafone-nál nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos hálózatfejlesztésekre, egyre több helyen érhető már el országszerte a legmodernebb 4G+ szolgáltatás: a fővárosban és Tatabányán, valamint tavaly nyártól már a Balaton keleti medencéjében is, de Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged és Veszprém legforgalmasabb területein is elindították a Vodafone leggyorsabb hálózati szolgáltatásának tesztműködését, így általánosan nő a szolgáltatás minősége. Emellett, a Vodafone 2017-ben megújította a havidíjas portfólióját: június 6-án megjelentek az első Vodafone Pass csomagok, amelyeknek köszönhetően korlátlanul használhatók a legnépszerűbb közösségi applikációk. Augusztus 15-én pedig megjelent a háromszoros korlátlanságot kínáló Red Infinity tarifacsomag is. Mindezek elősegítik a mobilinternet népszerűségének növekedését.