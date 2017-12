Íme az Ipar 4.0 legpéldamutatóbb magyar gyárai 2017-ben

Az „Ipar 4.0 Mintagyár Projekt” legutóbbi sajtóeseményén bemutatkoztak azok a Mintagyárak, amelyek Magyarországon élen járnak az Ipar 4.0 technológiák alkalmazásában. A kiválasztott öt gyár jövőbeni feladata, hogy a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő kkv-kkal megismertessék az ipar 4.0 innovatív megoldásait, szemléltessék, hogy az új üzleti folyamatokból milyen előnyökre számíthatnak. Az eseményt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nyitotta meg a Continental Automotive Hungary Kft. területén.

A Mintagyár státuszra nyílt közbeszerzés keretében lehetett pályázni, melynek során a jelentkezőkkel szemben elvárás volt, hogy legalább háromféle (bizonyos ajánlattevőknél legalább ötféle) Ipar 4.0 technológiával és üzleti megoldással rendelkezzenek és képesek legyenek azok használatát, alkalmazását valós gyártási körülmények között bemutatni. Ilyen Ipar 4.0 technológiák például a gyártás/ellátás vizualizáció, MES , ellátási lánc-, készlet- és termeléstervezés optimalizálás, ERP, SMC, Advance Planning rendszerek, Big Data, intelligens energiafelhasználás, robotokkal támogatott gyártás, additív gyártástechnológiák, 3D nyomtatás stb.. Fontos bírálati szempont volt még, hogy a termelő kkv-k munkatársai számára alkalmasak legyenek demonstrációk és workshopok szervezésére és lebonyolítására, biztonságos és kulturált környezetet biztosítva.

A Mintagyár címet végül a következő vállalkozások nyerték el:

Festo-AM Kft.

Sűrített levegő előkészítő egységek, vákuumgenerátorok és a legkorszerűbb biztonsági kapcsolószelepek termék- és gyártástechnológiai fejlesztője és gyártója.

Roto Elzett Certa Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft.

Jelenleg a piacot vezető vasalatgyártó vállalkozás.

Eltec Holding Kft.

Kábelköteg-gyártással és fröccsöntéssel foglalkozó, IT-technológiákat és applikációkat alkalmazó gyár.

Continental Automotive Hungary Kft.

A budapesti gyár világszerte meghatározó autómárkák elektromos vezérlőegységeinek, meghajtó és mechatronikai rendszereinek, kijelzőinek, infotainment rendszereinek előállításával foglalkozik.

Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt.

A gyár profiljához tartozik többek között elektromechanikai fejlesztés, gyártástechnológiák kidolgozása, fröccsöntés és fémgőzölés.

A Mintagyáraknál előzetes regisztrációra már most is lehet jelentkezni a www.ipar4.hu oldalon.

A demonstrációk olyan kkv munkatársak számára szervezett bemutatók, amelyeken egyszerre 10-15 ember vehet részt, 3 órás intervallumban. A projekt két éves időszaka alatt 4000-5000 kkv-t fogadnak majd a Mintagyárak. Ez, csoportlétszámtól függően, évente 50-70 demonstrációt jelenthet gyáranként. Minden Mintagyárnak kötelező továbbá két félnapos „Ipar 4.0 működés bemutatása” workshopot is szerveznie, átlagosan 250 fő számára két év alatt, néhánynak pedig két napos Termelésmenedzsment workhopot is, átlag 400 ember befogadásával.

A kkv-k Ipar 4.0 fókuszú felkészítésének indokoltságát az adja, hogy az internet alapú gazdaság ipartörténeti léptekkel mérhető, valóban forradalmi változásokat indukál, amely során az informatika és a klasszikus ipar összeolvadása történik. Ezt felismerve és támogatva a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. január 3-án közzé tette a GINOP-1.1.3-16-2017-00001

„Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása”

kiemelt projektet, melyet az IFKA és az IVSZ részvételével létrejött Konzorcium valósít meg. A projekt a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások digitális transzformációját támogatja, és segíti őket abban, hogy Ipar 4.0 termelési rendszereket ismerjenek meg, és lépéseket tegyenek azok bevezetésére. Az Irinyi-tervhez illeszkedve a projekt célja, hogy hozzájáruljunk a konvergencia régiókban működő termelő kkv-k versenyképességének javításához, melyre 2,35 milliárd forint forrás biztosított.