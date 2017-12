Elérkeztünk a hajrához, már csak 2 napunk van a karácsonyi bevásárlásra

Elindult az utolsó roham a karácsonyi ajándékokért. A bevásárlóközpontokban hatalmas a tömeg, a webáruházak pedig megnövekedett forgalomról számolnak be. A Similarweb elmúlt hat hónapos látogatói statisztikái alapján az eMAG számít az elsőszámú hazai webáruháznak több látogatással, mint a céget követő két versenytárs adatai összesítve. Az eMAG az idei szezonra bevezette az aznapi kiszállítást, melynek keretében azok a vásárlók, akik valamelyik munkanapon legkésőbb délig leadják a rendelésüket, bizonyos termékcsoportok esetében még aznap délután hozzájuthatnak a kiszemelt termékekhez.

A hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy az eMAG ügyfélszolgálatára napi szinten 6-7000 megkeresés fut be, e-mailen pedig 1500-2000 levél érkezik. A vállalat a tavalyi évhez képest százötven százalékos ügyfélszolgálati létszámmal igyekszik tartani a lépést a fogyasztókkal, akik többsége a garancialevelet, vagy a számlát keresi a csomagban. Az eMAG indulása óta ezeket elektronikusan bocsátja rendelkezésre, így az ügyfélszolgálati vezetők azt kérik, ilyen esetben a vevők a felhasználói fiókjukból töltsék le a szükséges iratokat, azokat ne a csomagban keressék.

Míg november végén a top 10 keresőszóban a játékok, a LEGO, a laptop, a kávéfőző és a porszívó foglalták el az első helyeket, mostanra az okosóra és a tablet leszorította a takarítóeszközt és a kávéfőzőt. A leggyakoribb keresőszavak tízes listájába a legújabb adatok alapján felkerült a műfenyő és a társasjáték is, ez jelzi a karácsony közeledtét.

Az eladási toplista csúcsán az Alcatel Pixi 4 okostelefon és a Mappy Toys fejlesztő játékai, illetve az Oral-B gyerekeknek szánt elektromos fogkeféi szerepelnek, de általánosságban elmondható, hogy a folyamatosan népszerű pelenkacsomagok mellett a kozmetikai termékek is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az eMAG-on decemberben. A vásárlók előszeretettel vásárolnak kiterjesztett garanciát a megrendelt termékek mellé, fej-fej mellett halad az 1, illetve a 2 éves garanciabővítés.

Még mindig nem késő beszerezni az utolsó karácsonyi ajándékokat, erről az eMAG aznapi szállítási szolgáltatása, illetve a tavalyi négyről ötre bővített logisztikai partnerszáma is gondoskodik. Az idén karácsony előtt még 23-án, szombaton is zajlik majd a kiszállítás, így a vállalat mindent megtesz, hogy a legkésőbb vásárlók is bepakolhassák a fa alá meglepetéseiket.

Ha valamilyen okból az ajándék mégsem válna be, az eMAG egyszerű és díjmentes 30 napos visszaküldési szolgáltatásával van lehetőség a korrigálásra. Fontos azonban odafigyelni arra, hogy ez kizárólag az eMAG által forgalmazott termékekre vonatkozik, a Marketplace partnerek által értékesített termékek esetében a törvény által előírt elállási joggal élhetnek a vásárlók.