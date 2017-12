Optimalizálás és applikáció: Ezekre fognak a legtöbbet költeni a KKV-k 2018-ban

A Xerox várakozásai szerint a digitalizáció jelentősen átformálja ezt a szektort, és számtalan lehetőséget teremt a kis-és középvállalatok számára is arra, hogy hatékonyabban működjenek. Több mint 27 éves iparági tapasztalattal a háta mögött Darren Cassidy, a Xerox USA partnerkapcsolatokért felelős vezetője úgy látja, hogy a 2018-as év izgalmas változásokat hoz, és ezeknek a legfőbb nyertesei azok a cégek lehetnek, amelyek bátran belevágnak az irodai fejlesztésekbe és bizalmat szavaznak az új dokumentumkezelési megoldásoknak.

A Xerox szakértő úgy látja a digitalizáció felpörgeti a kis-és középvállalatokat is, amelyek többsége – a várakozásai szerint – felismerve a saját érdekeiket komolyan számol a menedzselt nyomtatatási szolgáltatásokkal (MPS), hogy a dokumentumkezelési folyamataik újragondolásával, racionalizálásával tovább javítsák a versenyképességüket. Már 2017-ben is jelentős előrelépést lehetett tapasztalni ezen a területen, de Cassidy meglátása szerint jövőre még nagyobb kereslet generálódhat az optimalizált nyomtatási infrastruktúrát garantáló MPS megoldások piacán. Egyrészt azért, mert ezekkel, cégmérettől függetlenül, jól kimutatható kiadáscsökkentés érhető el akár már rövid idő alatt is, másrészt az is a bevezetésük mellett szól, hogy a menedzselt nyomtatási szolgáltatásokkal szavatolható a vállalkozások adatainak, információinak védelme is, ami egyre jobban felértékelődik a döntéshozók szemében a napjainkban tapasztalható rengeteg hackertámadás és adatlopási kísérlet miatt.

Az applikáció fejlesztés szintén nagyobb figyelmet kap a kkv-k körében 2018-ban. A Xerox szakértője úgy látja, hogy a gyorsan változó piaci igények miatt elengedhetetlen a vállalati munkafolyamatok fejlesztése, ami leginkább az újabbnál újabb alkalmazások bevezetésével biztosítható. Ezekkel a multifunkciós berendezéseken könnyedén egyszerűsíthetőek a dokumentumkezelési folyamatok, optimalizálhatóak a munkamenetek és hatékonyabbá tehető a működés. Sőt az applikációk már bevételt is hozhatnak. Szemléletes példa erre a Just-Tech esete. Az általuk kifejezetten a Xerox ConnectKey multifunkciós eszközökre fejlesztett Support Connect alkalmazással az amerikai IT cég 10 százalékkal növelte a bevételeit egy év alatt. Pont ezért, Cassidy minden piaci résztvevőt arra ösztönöz, hogy folyamatosan kutassák, keressék azokat az alkalmazás-alapú innovációkat, amelyek megoldást jelenthetnek a vállalkozások elé tornyosuló technológiai, vagy éppen üzleti problémákra.

A jövő év a színes nyomdai termékek felfutásának is kedvezni fog. Darren Cassidy arra számít, hogy ez a szegmens fejlődik majd a legjobban 2018-ban a nyomdaiparon belül. Ezt a várakozását főként annak tulajdonítja, hogy a digitális technológiának köszönhetően akár a kis példányszámos megrendelések is költséghatékonyan teljesíthetőek, így egyre többen látnak fantáziát, illetve fedezik fel az üzleti célokra használható színes nyomatokban rejlő potenciális lehetőségeket.