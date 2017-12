Kétmilliárd forintnak megfelelő külföldi befektetést szerzett magának a Barion

A magyar Sense/Net Zrt. által alapított Barion a hazai fintech (pénzügyi technológiai) terület egyik sikercége. Két év alatt exponenciális növekedést tudott elérni a vállalkozás, ami az ügyfelek és üzleti partnerek számát illeti, ezzel pedig már neves külföldi kockázati tőkebefektető érdeklődését is sikerült felkelteni. A Barion az elmúlt két évben, két lépcsőben mintegy 150 millió forint befektetést kapott hazai üzleti angyaloktól. Akkor többek között Pecsenye Roland, az eddigi legnagyobb hazai fintech felvásárlás lebonyolítója (a londoni székhelyű Misys becslések szerint 18 milliárd forintért vette meg 2014-ben a miskolci IND Group-ot), és Nemes Dániel (az egyik első magyar internetszolgáltató, a Telnet alapítója) tettek pénzt a cégbe. Ez alapozta meg a mostani külföldi tőkebevonást is.

A Home Credit Group többségi tulajdonosa a PPF Group nemzetközi befektetői csoport, melynek fő részvényese Csehország leggazdagabb üzletembere, Petr Kellner, akinek a vagyonát az amerikai Forbes 14,5 milliárd dollárra(!) becsüli. A Home Credit Group Csehországban és Oroszországban piacvezető a lakossági pénzügyi szolgáltatások területén, erős közép-kelet-európai jelenléttel bír, de Kínában, Indiában, Dél-Kelet Ázsiában és az Egyesült Államokban is van érdekeltsége.

– fogalmazott Bíró Tamás, a Barion társalapítója, marketing vezetője.

A Home Credit Group a Barion cégértékét az első körös befektetés végén 10 millió euróban határozta meg (3,1 milliárd forintra), a befektető a 2 millió eurós első tranzakcióval 20 százalékos részedést szerez a cégben.

A Home Credit Group azzal a nem titkolt szándékkal fektet a Barionba, és első sorban az alapító csapatba, hogy a cég külföldön is megvalósítsa a Magyarországon elért exponenciális növekedést. Ennek egyik kulcsa az az innovatív üzleti modell, melynek köszönhetően a Barion a kereskedők számára nagyon kedvező jutalékrendszert kínál, amiért cserében a vásárlások adatait kéri el a cég, hiszen az ezekre alapuló precízen személyre szabott marketingszolgáltatás óriási értéket jelent.

„Mindössze két év alatt, a kereskedő-partnerek számát tekintve az egyik piacvezető szolgáltatóvá nőttünk hazánkban és biztosak vagyunk benne, hogy a mostani befektetéssel ugyanezt a teljesítményt meg tudjuk ismételni más országokban is. A Barion az európai fizetési piac meghatározó szereplője akar lenni. Első lépésként a cseh, dán, osztrák, szlovák és szlovén piacon fogunk terjeszkedni. Később pedig a teljes Európai Gazdasági Térségre kiterjesztjük tevékenységünket, amelyre vonatkozóan egyébként már most is érvényes működési engedéllyel rendelkezünk. További innovációkat kívánunk megvalósítani és újabb szolgáltatásokkal tervezzük bővíteni kínálatunkat. Ezeket a későbbiekben fogjuk bejelenteni, amint elérhetővé válnak, első körben tervezetten 2018 első negyedévében”