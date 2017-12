Így érdemes befektetni, ha egy hatékony és gyümölcsöző robot-projektet szeretnénk

Amennyiben robotokkal tervezünk automatizálni, fontos, hogy egy alapos üzleti tervet állítsunk fel a fejlesztés valódi árának megállapítására. Ha jövő évre robot beruházást tervez, most megmutatjuk, hogy milyen módon tudja kiszámolni egy együttműködő robot beruházás valódi értékét!

Rengeteg vállalat a megtérülési idő segítségével számolja ki egy befektetés megtérülését (ROI), azaz jelen esetben a robot árát elosztják egy emberi munkás havi fizetésével. Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben így számolunk, nem fogjuk megtudni, hogy mekkora a robot automatizálás teljes értéke és hatása a vállalkozására nézve. Egy pontosabb érték kiszámításának érdekében célszerű a befektetési összeggel kezdeni és számításba venni a rövid- és hosszú távú, kézzelfogható és közvetett előnyöket is, amelyeket az automatizálásba való befektetés eredményez.

Az üzleti terv elkészítése során az alábbi elemekkel célszerű számolni annak érdekében, hogy meghatározzuk, melyik robot ideális az adott vállalkozás számára:

A befektetés valódi összege

A teljes befektetési költség kiszámításához figyelembe kell venni magát a kezdeti befektetést, majd a kapott összeghez hozzáadni a kiegészítő rendszertartozékokat érintő költségeket és a telepítési díjakat is. Célszerű már ennél a pontnál számításba venni a jövőbeni karbantartási költségeket is és azt is, hogy az adott robotot mennyire könnyedén lehet újabb feladatok megoldásához rendelni, a termelés változó szükségleteinek megfelelően. Bizonyos esetekben előfordulhat az is, hogy a vállalatnak át kell építenie a gyárterületet is, amennyiben hagyományos robotokat kíván alkalmazni. Ez szintén – jelentős – kiadással jár. Ezen kívül nem szabad elfelejtetnünk azt sem, hogy a technológia fejlesztése és frissítése, valamint a kiegészítő funkciók telepítése is költségeket fog jelenteni a vállalkozásnak. Egy együttműködő robot telepítése például minimális költséggel jár, a könnyű használhatóságának, a rugalmasságának, a könnyű programozásának és annak a tulajdonságának köszönhetően, hogy a már meglévő technológia felhasználásával végezhető el a frissítése és a karbantartása is.

A munkavállalókkal kapcsolatos költségek

Érdemes végiggondolni, hogy a beruházást tervező cég mennyit spórolhat a társadalmi költségeken, valamint az egészség- és balesetbiztosítást érintő kiadásokon egy adott gyártási folyamat automatizálásával, azaz egy biztonságosabb és ergonómiai szempontból hatékonyabb munkamódszer kialakításával. Az automatizációval csökken a balesetveszély, főleg abban az esetben, ha együttműködő robotokat telepít a cég, amelyek ergonomikusak és képesek az emberek közvetlen közelében biztonságosan és hatékonyan működni.

„Sajnos túl gyakoriak a manuális kezelésből eredő munkahelyi balesetek és az egészséget érintő kérdések, különös tekintettel a mozgásszervi problémákra. Az együttműködő robotok integrációjával ezek a veszélyek jelentősen redukálhatóak, mivel az alkalmazottak felszabadulnak a megerőltető és ismétlődő feladatok alól.”

– mondta Slavoj Musilek, a Universal Robots közép-kelet európai vezérigazgatója. Az alkalmazottak lehetőséget kapnak arra is, hogy megismerhessék a robottechnológiát és új szaktudást szerezzenek, ami hozzájárul az ő személyes fejlődésükhöz, és a vállalkozás jövőbeli növekedéséhez is.

Az együttműködő robottechnológia könnyedén telepíthető, programozható, újraprogramozható és szinte bárki képes a meglévő gyártósorhoz integrálni, ami azt jelenti, hogy nem kell kimondottan erre a célra kiképzett szakembereket és technikusokat alkalmazni azért, hogy felszereljék vagy karbantartsák a robotot. Ez azt is jelenti, hogy a vállalat időt és pénzt spórol a munkaerő-felvétel és a képzés megkerülésével.

Növekvő hatékonyság

Érdemes abból a szempontból is megvizsgálni a tervezett beruházást, hogy az adott cégnek mennyi ismétlődő és manuális folyamata van, ezek milyen gyakoriak, hány alkalmazott kapacitását kötik le? Így könnyen megbecsülhető az, hogy mennyi, az alkalmazottakat és az üzletet érintő előny származhat abból, ha ezeket a feladatokat a robotokra bízzuk. A munkavállalók egészsége, jóléte és biztonsága nem forog veszélyben, ami nyugodtabb munkavégzéshez vezet, valamint így több idejük jut arra, hogy a vállalkozáson belül érdekesebb projekteken és feladatokon dolgozhassanak. Sőt, egy robot képes egy nap akár 24 órán keresztül is végezni a feladatokat. Emelkedett hatékonyság esetén jóval több munkát képes egy cég elvégezni.

Termelési stabilitás

Amennyiben a beruházást tervező vállalkozásnak van olyan gyártósora, amelyik instabil és rossz termelési eredményeket hoz, az a nyersanyag pazarlásával és a hibás termékek számának emelkedésével jár. Ennek eredményeképpen az ügyfélhűség és –megtartás elengedhetetlenül csökken, mivel a vásárlók magas és egyenletes minőséget várnak minden alkalommal, amikor rendelnek. Az együttműködő robotok technológiája ennek kiküszöbölésére biztosítja például a konzisztenciát és magas minőségű termelést, ami jelentősen csökkenti az elveszett nyersanyag mértékét. Emellett üzleti növekedést is hozhat, mivel az alkalmazottak képesek lesznek további feladatokat végrehajtani.

Megéri tehát időt szánni arra, hogy minden tényezőre kitérjünk, hiszen csak így érthetjük meg igazán azokat a rövid- és hosszú távú előnyöket, amelyeket a robotokkal való automatizálás hozhat egy vállalkozás számára. Ez egy kifinomult folyamat, hiszen egyszerre több területet is érint; az üzlet növekedését, fejlesztését, fenntarthatóságát és versenyképességét szolgálja.