Fondorlatos és rátermett a magyar ember ha vásárlásról van szó

Ezt mutatja az is, hogy az idei Black Friday a korábbinál is nagyobb figyelmet kapott, amit a kereskedők is megéreztek: a brands.hu a tavalyihoz képest 104%-kal nagyobb forgalmat bonyolított le, de a Cyber Monday akciójuk is kiemelkedő volt. Az e-kereskedők várakozása szerint december első fele és január is erős hónap lesz számukra.

Az akciós újságok ideje még nem járt le, de egyre inkább kiszorítják őket a hírlevelek, a közösségi média és az árösszehasonlító oldalak, melyekről egyszerűen tájékozódhatnak a fogyasztók – egyre nagyobb mértékben mobil eszközeiken keresztül. A magyar online vásárlók nagyon tudatossá váltak, szorosan követik, hogy hol és mikor, milyen mértékű akciókat találnak. Arányuk idén minden korábbinál magasabb, ami részben abból adódik, hogy sokan a Black Friday-re időzítették a karácsonyi ajándékok beszerzését is.

A fogyasztók egyértelműen figyelték a hirdetéseket is, melyekre a kereskedők nagyobb összegeket fordítottak a forgalomnövelés érdekében. Amelyikük jól választotta meg a csatornákat, sok vásárlóra tehetett szert.

„A brands.hu ebben az évben 104%-kal nagyobb forgalmat bonyolított le a Black Friday-en, amit annak ellenére, hogy bővítettük az elérhető márkák és termékek körét, elsősorban annak tulajdonítunk, hogy folyamatosan nő a bizalom a magyar vásárlókban az online webshopok irányában, és nagyon fontos számukra, hogy jó ajánlatok legyenek számukra elérhetők.”

– mondta Rókusfalvy Zsombor, a brands.hu ügyvezető igazgatója.

A Cyber Monday még kevésbé bevezetett fogalom Magyarországon, de már ezen a napon is jobb eredményeket lehet elérni, mint korábban. A karácsonyi roham a brands.hu ügyvezetője szerint még érzékelhető lesz az online boltokban, de már kevesebb fogyasztó fog bízni abban, hogy megérkeznek a vásárolt ajándékok. December első két hetében viszont még érdemes lehet rendelni, később pedig a személyes átvételt javasolt választani az átvételi pontokon. Az e-kereskedők számára a december is kiemelkedően erős hónap lesz, de januárban, a leárazások idején is várható egy újabb vásárlási hullám. Ez a brands.hu esetében is kiemelkedő időszaknak számít.