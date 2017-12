Kiemelkedően fontos IT tapasztalatok a flottapiac világában

Utóbbiak nem csak széles körű infotainment szolgáltatást nyújtanak, de egyszerűbb összeköttetést is biztosítanak az autó és az okostelefon között. A gyártók többsége külön okostelefon alkalmazást kínál, amelynek révén az autó bizonyos funkcióinak távvezérlésére is lehetőség van, köszönhetően a fedélzeti rendszer és a mobilkészülék közötti folyamatos összeköttetésnek. Az Arval szakértői szerint ezek a fejlett rendszerek a jövőben még több lehetőséget adnak majd a flották optimalizálására, de lényeges, hogy a mai gyártói megoldások sokkal inkább kényelmiek, mint funkcionálisak egy flottás autó esetében.

Az Arval szakértői szerint a magyar flottás autók piacán egyértelmű a változás az autóbeszerzéssel kapcsolatos attitűdökben: míg a keresleti oldalt jó néhány éven át a lehető legkisebb bekerülési és fenntartási költség iránti igény jellemezte, ma már sokkal nagyobb hangsúlyt kap a fenntartható működés és a sofőrök biztonsága. Ebben természetesen jelentős szerepe van az Arval által is nyújtott tartós bérlet konstrukciónak, amely a legkedvezőbb finanszírozási forma, hiszen egy komplett szolgáltatási csomagot foglal magába, amelynek része maga az autó is, és gazdaságossága miatt pedig nagyobb szabadságot ad büdzsé szempontjából a gépjármű kiválasztása terén.

A vállalatok részéről az idei évre már mindennapos igénnyé vált a tolatókamera, a sávtartó automatika és az ütközés- vagy gázolás megelőző vészfékrendszerek megléte az új autókban, de az Arval flottakezelő szerint a sofőröknek még meg kell tanulniuk ezekkel együttműködni:

– mondja Kovách Kristóf, az Arval flottakezelő értékesítési igazgatója

Az egyre elérhetőbb áron igényelhető fedélzeti rendszerek iránt – amelyek akár a már említett biztonsági funkciók vezérlését is integrálják – ugyancsak növekszik az érdeklődés, de ezek céges autókba való beépítése kapcsán aggályos, hogy a használatuk mennyire befolyásolja a sofőr figyelmét.

– hívta fel a figyelmet a fedélzeti rendszerek hiányosságaira Kovách Kristóf.

„Noha az Arvalnál mi is úgy látjuk, ezeké a megoldásoké a jövő, vállalati felhasználásra jelenleg kevésbé alkalmasak, hiába követhető velük például a fogyasztás vagy maga az autó tartózkodási helye. A flottakezelőknek ugyanis sokkal több információra van szükségük az autók optimális működtetéséhez, ráadásul az autóvezetőknek is tudniuk kell, hogy bármennyire is figyeli kamera az utat, a zene vagy a filmnézés ilyenkor se fér bele a vezetői magatartásba.”