Ismerkedjünk meg az idei ‘Év Széchenyi Vállalkozása’ és ‘Széchenyi-Bridge’ díjazottakkal

500 millió forintos éves árbevételt meghaladó kategóriában a biztonságtechnikára és fegyverkereskedelemre szakosodott Globserver, 500 millió forint alatti kategóriában pedig a BITE pékségeket üzemeltető Crown Foods Kft. kapta meg az Év Széchenyi Vállalkozása Díjat 2017-ben.

Tavaly adták át először a Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Bridge Budapest közös vállalkozói elismerését. A Széchenyi–Bridge Díj a feltörekvő, ígéretes, ugyanakkor vállalkozói minőségében is példaértékű elveket valló magyar cégeket jutalmazza. Idén a mobilalkalmazás-fejlesztői környezetével világhírre predesztinált Bitrise kapta meg az elismerést.

A 2015-ben indított kezdeményezés keretében idén már harmadik alkalommal osztott díjat a Gróf Széchenyi Család Alapítvány: két árbevételi kategórián túl innovációs, társadalmi felelősségvállalási és termelékenységi kategóriában. Emellett a család különdíját, és egy elismerő oklevelet adtak még át a december 1-i ünnepségen.

500 millió forint éves árbevételt meghaladó kategóriában lett az Év Széchenyi Vállalkozása Díj birtokosa a Globserver Stratégia- és Védelemkutatás Fejlesztő Kft, mely a biztonságtechnika területén támogatja a kormányzati és vállalati ügyfeleit. A társaság idén tovább erősítette nemzetközi elismertségét a globális terrorizmus elleni felkészülést értékes szakmai tapasztalataival támogatva. A hagyományos fegyverek mellett a biztonságos színházi és filmes kellékek fejlesztésével is foglalkoznak.

500 millió forint alatti kategóriában a BITE Bakery Café üzemeltetője, a Crown Foods Kft. nyerte el az Év Széchenyi Vállalkozása Díját. A helyben sütött termékeivel egy hagyományos pékséget idéző, ugyanakkor modern kávézó nemrégiben már franchise egységet is nyitott.

„Nagyon eltérő területen tevékenykedő vállalatok az idei díjazottjaink, azonban a tudatos cégépítés, a szakterületükön belül megcélzott kiválóság és a kortárs igények maximális szem előtt tartása közös bennük, ahogy a díj névadójában is.”

– mondta el Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke.

A Széchenyi–Bridge Díj a Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Bridge Budapest Egyesület kezdeményezése. A tavaly alapított díjjal olyan, magyarok által alapított, három évnél nem régebb óta működő vállalkozásokat szeretnének évről évre elismerni, amelyek példaértékűek lehetnek a hazai vállalkozások körében. A díjazottat nemzetközi piaci orientáció, tudatos vállalati stratégia, átláthatóság, és nyitott vállalati kultúra kell jellemezze.

Idén ezen szempontrendszerek szerint a mobilalkalmazások fejlesztőit kiszolgáló szoftveréről híres Bitrise lett a kiválasztott. A Bitrise alig pár év leforgása alatt a startupokra jellemző lendületet is felülmúlóan tudott elérni eredményeket. A 2014-ben alapított cég 2015-ben már a Fiedler Capital magvető tőkéjéből építkezhetett. A világ egyik legjobb üzleti inkubátorprogramjában, a kaliforniai Y Combinatorban elsőként képviselhették Magyarországot 2017 elején. Az ott elnyert induló támogatást hamar követte a finn OpenOcean alap 3 millió dolláros befektetése, mellyel az egyik legjobban tőkésített magyar startuppá váltak, és megnyílt az út, hogy a világpiacon is megvessék a lábukat. Az IT fejlesztők kényelmét és hatékonyságát növelő szoftverüket ismerők szerint erre minden esélyük meg is van, amit az is alátámaszt, hogy változatos külföldi ügyfélkörük között még észak-koreai regisztrált felhasználó is felbukkan. Mindezek ellenére az alapítók, Birmacher Barnabás ügyvezető igazgató, Benei Viktor technológiai igazgató és Balla Dániel kereskedelmi igazgató továbbra is elsődlegesen itthonról irányítja a vállalkozást. Egyszerre használják ki a magyar fejlesztőkben rejlő tudást és az üzletileg fontos versenyelőnyt, ugyanakkor vállalják annak felelősségét, hogy a külföldi tapasztalatokat itthon is megosszák munkatársaikkal és a szakmai közeggel.

„A szűken vett számbeli eredmények és az idén elért mérföldkövek mellett az alapítók hozzáállása is amellett szólt, hogy a Széchenyi–Bridge Díjat a Bitrise-nak ítéljük. Széchenyihez hasonlóan a Bitrise alapítói külső szemmel nézve vakmerőnek tűnő terveket tűztek ki maguk elé. Ezeket azonban nagyon erős szakmai háttérre támaszkodva, a nemzetközi összefogásban rejlő lehetőségek kiaknázásával, és jó adag állhatatossággal viszik végig, utólag is rácáfolva minden kétkedőre.”

– mondta el a díj átadásán Pistyur Veronika, a Bridge Budapest ügyvezetője.

A díjra jelöltek shortlistjéről további négy vállalkozást is kiemelt a Bridge Budapest, ők Széchenyi–Bridge Láncszemekként kaptak oklevelet. A PublishDrive, a TruckIn, a Smark és a Wyze csapatának Széchenyi-Bridge Láncszemekként való elismerése kapcsán Pistyur Veronika elmondta:

„Fontos emlékeztetnünk a vállalkozói szférát az együttműködés fontosságára, hiszen nem egy-egy cég építi a gazdaságot, hanem közös sikerek révén fejlődnek a vállalkozások”.

Innováció kategóriában részesült elismerésben a Mateking, melynek tabletre és telefonra is optimalizált e-learning megoldása segítségével 2017-ben már 55ezer regisztráló fért hozzá online középiskolai és egyetemi szintű matematika oktatáshoz.

Társadalmi felelősségvállalás kategóriában a Carpex Kft. lett 2017-ben a díjazott. Az épülettakarítással foglalkozó magyar cég kiemelt figyelmet fordít – részben megváltozott munkaképességű – dolgozói kiválasztására és képzésére, tudatában annak, hogy a megbízói részéről meglévő bizalmat a cég minden dolgozójának nap mint nap meg kell szolgálnia. A társadalmi felelősségvállalási kategória oklevelét Pólus Adrienn, a Thermotechnika – Crown Cool Kft. cégvezetője vehette át.

A Termelékenység kategória díjazottja a 3B System Hungary Kft. mely a személyiséganalizálás módszereit kutatva fejleszti értékesítés-támogató megoldásait.

A Széchenyi Család Különdíjat a szennyfogó szőnyegek és lábtörlők gyártásával és értékesítésével, valamint digitális nyomtatással foglalkozó Varga-Márfy Kft. kapta. A családi vállalkozás a fennállása óta végez karitatív munkát is, többek között alapítói egy speciális mentőcsapatnak.