Az autóipar nagy átalakulásának egyértelműen a szoftveripar lesz a nyertese

A tanulmány szerint az amerikai autóiparból 1100 milliárd dollárnyi bevétel fog eltűnni, amelyet jó részben a különböző, autóiparhoz közel álló szoftverfejlesztő és szolgáltató cégek fognak bezsebelni. Ha ezt az információt kiegészítjük azzal, hogy a hálózatba kapcsolt autók globális piacának értéke 2020-ra várhatóan eléri a 151 milliárd dollárt – mindezt pedig az olyan szolgáltatások fogják okozni elsősorban, mint a navigáció, a kiberbiztonsági megoldások és az infotainment mobil hálózati kapcsolatra építve. A statista.com adatai szerint, a hálózatba kapcsolt autók magyarországi penetrációja jelenleg 0,9 százalékon áll (a KSH adatai* alapján ez körülbelül 30.000 autót jelent), 2021-re ez viszont 12,7 százalékra fog emelkedni (ez még a 2016-os adatokkal számolva is több mint 420.000 autó). A BI Intelligence jelentése szerint emellett a 2021-ben piacra kerülő autók több mint 80 százaléka fog rendelkezni valamilyen típusú hálózati kapcsolattal, vagyis az utakon szinte lehetetlen lesz elkerülni ezeket a járműveket.

Ahhoz, hogy az egyre több egymással kommunikáló eszköz biztonságosan és stabilan működjön a jövőben is, komoly hálózatfejlesztésekre lesz szükség. Mint Király István, a Vodafone Magyarország Vállalati Szolgáltatások Üzletágának vezérigazgató-helyettese elmondta:

„A hálózatba kapcsolt eszközök elterjedése jelentősen felgyorsult az elmúlt években, arra számítunk, hogy a jövőben ez a trend még inkább erősödni fog. Nemzetközi és hazai szinten is kiemelt figyelmet fordítunk erre a területre, nagy büszkeség számunkra, hogy a Gartner a negyedik egymást követő évben ismerte el piacvezetőként a Vodafone-t a menedzselt M2M (gépek közötti) szolgáltatásokat vizsgáló, Magic Quadrant felmérésében. Az autóipar az egyik szektor, ahol már ma is számos ilyen megoldással találkozhatunk, a jövőben nem csak a járműben, de a forgalomirányítás technikájában és az infrastruktúrában is egyre több egymással kommunikáló eszköz fog megjelenni. Azt gondolom, hogy a közlekedés olyan forradalmon kell, hogy átmenjen a fejlett világban, ami menedzselhetővé teszi a folyamatokat. Talán ebben tud az 5G kommunikáció behozni olyan újításokat, amelyektől a hálózatba kapcsolt autózás kezelhetővé válik. Hiszünk ebben a technológiában, a Vodafone Csoport az első távközlési szolgáltatóként csatlakozott a globális 5GAA (5G Automotive Association) szövetséghez, amelynek a célja az összekapcsolt és automatizált vezetés és az intelligens szállítási rendszerek fejlesztése.”