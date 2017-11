Elképesztő nagyot tarolt a Samsung az idei CES-en!

A CES Innovation Awards 2018 rendezvényen 28 termékkategóriában díjazták a leginnovatívabb megoldásokat a fogyasztói elektronikai technológia terén. A Samsung 36 legújabb termékét ismerték el az eszközök kialakításáért és funkcióiért járó innovációs díjakkal.

A Samsung két termékével a Legjobb Innováció díjat is elnyerte, amely a Virtuális és kiterjesztett valóság, Viselhető technológiák, Videó-kijelzők, Háztartási készülékek és Okos otthon kategóriákat fogja át. Idén először a Samsungot a CES Innovációs Díj Fitnesz, sport és biotech kategóriában is a legjobbnak találták a Gear Sport, Gear Fit2 Pro és Gear IconX (2018) termékeknek köszönhetően. A díjazott Samsung termékek közül számos darab megtalálható lesz a 2018. január 9-12. között esedékes Consumer Electronics Show (CES 2018) rendezvényen a Samsung standjánál.

Díjnyertes termékek

Gear Fit2 Pro – Beépített GPS nyomkövetés, folyamatos pulzusmérés, nagy teljesítményű Under Armour alkalmazások segítik teljesítményünk monitorozását futás vagy biciklizés közben. Az 5ATM nyomásig vízálló Gear Fit2 Pro-t az úszómedencében, esőben vagy akár az edzést követő zuhanyozás során is viselhetik a felhasználók. A vékony kivitelű, könnyű szíjú és nagy felbontású érintőképernyővel rendelkező eszköz kényelmes viselet, amelyen valós idejű értesítéseket olvashatunk sportolás közben is.

Gear Sport – A Gear Sport a Samsung legújabb okosórája az aktív életmódot folytató felhasználóknak. Az eszköz 5ATM nyomásig vízállósággal, egész napos mozgáskövetéssel és kalóriaméréssel rendelkezik, így a medencében vagy azon kívül is könnyedén rögzíti a sportoláshoz köthető adatokat. Okosfunkcióival – mint az IOT vezérlés és az offline zenejátszás a Spotify segítségével – a Gear Sport készen áll mindenre, amit a nap tartogathat.

Gear IconX (2018) – A nagy teljesítményű Gear IconX 2018 vezeték nélküli fejhallgatókkal Bluetooth-kapcsolaton keresztül 5 órán keresztül, MP3 lejátszási listából pedig akár 7 órán keresztül hallgathatjuk kedvenc számainkat utazás, ingázás vagy sportolás közben. A 10 perces gyorstöltéssel 1 óra zenejátszásra képes eszközt a felhasználók aktivitáskövetőként is használhatják, valamint hangutasításokat is adhatnak az okostelefonjaikon lévő Samsung Bixby vagy a Google Voice segítségével anélkül, hogy a fejhallgatót kézben tartanák.

Samsung HMD Odyssey – A Microsofttal partnerségben a Samsung HMD Odyssey magával ragadó Windows Mixed Reality élményt kínál. Kettős 3,5 colos nagy felbontású AMOLED kijelzővel, 110 fokos látómezővel, AKG fejhallgatókkal és hangutasításos aktiválással a HMD Odyssey a virtuális valóság új dimenzióit tárja fel a fogyasztók számára.

Galaxy Note8 – A Galaxy Note8 6,3 colos keret nélküli, teljes előlapi, edge kijelzőjén a fogyasztók több tartalmat tekinthetnek meg kevesebb görgetéssel. A továbbfejlesztett S Pen tollal innovatív módon készíthetők jegyzetek, rajzok akkor is, ha a képernyő kikapcsolt állapotban van. A tollal készíthető Live Message üzenetekkel a kommunikáció új módjait fedezhetjük fel. A Galaxy Note8 a Samsung eddigi legjobb okostelefon-kamerájával rendelkezik, amelyben kettő 12 MP felbontású hátsó kamera található. A Galaxy Note8 a világ első telefonja, amely optikai képstabilizációt (Optical Image Stabilization, OIS) használ mind a nagy látószögű lencséken, mind a teleobjektíveken.

Galaxy S8 and S8+ – A Galaxy S8 és S8+ tovább feszegeti a hagyományos okostelefonok határait. Az 5,8 colos Galaxy S8 és a 6,2 colos Galaxy S8+ modell egyaránt keret nélküli, teljes előlapi, edge kijelzővel (Infinity Display) rendelkezik, amely egyenletes, gombok nélküli, szinte végtelennek tűnő felületet képez. A lenyűgöző megjelenésen túl az Infinity Display több alkalmazás egyidejű használatát is kényelmessé teszi.

49” CHG90 Gaming Monitor – 32:9 képarányával és hajlított kijelzőjével ez a forradalmi, ultraszéles monitor mozihoz hasonló élményt nyújt. A CHG90 támogatja az AMD’s Radeon FreeSync 2 technológiáját, amely az észlelhető fényesség és szín kétszeresét nyújtja a gördülékeny játékélmény érdekében. A monitor ezen kívül döbbenetes vizuális élményt biztosít a High Dynamic Range (HDR) képjavító megoldásnak köszönhetően, amely a Samsung QLED Quantum Dot technológiájával ötvözve drámaian javítja a kép minőségét.

Samsung Connect Home Pro – Az iparág első okos Wi-Fi rendszere, amely a mesh hálózati technológiát a SmartThings Hub központtal párosítja. A Samsung Connect Home Pro új lehetőségeket tár fel a felhasználók előtt, hogy még hatékonyabban csatlakoztathassák készülékeiket és könnyedén kezelhessék otthoni hálózataikat. Maximálisan optimalizált Wi-Fi jelet biztosít a felhasználók otthonában, miközben lehetővé teszi, hogy valamennyi otthoni okoseszközüket egyetlen, biztonságos hálózatból vezéreljék.

Samsung Chef Collection (4 Honoree Díj) – A Samsung elegáns formatervezést és iparágvezető technológiát ötvöző új Chef Collection sorozata elhozza a gyártó leginnovatívabb és legnépszerűbb háztartási készülék funkcióit a prémium beépített kategóriába. A Chef Collection tükrözi a modern lakástulajdonosok új generációjának elképzelését, amely szerint a konyha kialakítása az önkifejezés legmodernebb módja. A Samsung Chef Collection négy 2018 CES Innovation Honoree Díjat is kapott a Chef Collection 30” Pro sorozat, a Chef Collection 30” beépített kombisütő, a Chef Collection 36” gáz főzőlap és a Chef Collection 30” dupla falú sütő termékekért.

Samsung 16Gb GDDR6 memória – A leggyorsabb és legkisebb energiaigényű DRAM a következő generációs, nagy teljesítményt igénylő alkalmazások számára. A képeket és videókat 16 Gbps sebességgel dolgozza fel 64 GB/s adat I/O sávszélességen, amely másodpercenként körülbelül 12 full HD DVD (5 GB adatmennyiségű) átvitelével egyenértékű. Az új DRAM képes 1,35 Volton működni, további előnyöket kínálva a jelenleg népszerű grafikai memóriákhoz képest, amelyek 1,5 V-on működnek mindössze 8 Gbps sebességgel.

Samsung 8TB NGSFF NVMe SSD (PM983) – Az első 8 terabájtos, következő generációs SSD drámaian javítja az 1 egységes rack kiszolgálók tárolási kapacitását és teljesítményét. A 64 8TB NGSF SSD másodpercenkénti 0,5 petabájt sebességgel képes I/O adatforgalomra. A mindössze 30,5 mm x 110 mm x 4,38 mm méretű meghajtó javítja a helykihasználást és a skálázhatósági lehetőségeket a hyperscale adatközpont kiszolgálókban.

Exynos 9 Series 9810 – Az Exynos 9 Series 9810 a Samsung legújabb zászlóshajó processzora, harmadik generációs egyéni CPU magokkal, frissített GPU-val és az iparágban elsőként 6CA támogatással rendelkező gigabit LTE modemmel. Második generációs 10 nm-es feldolgozási technológiára épül.

Samsung ISOCELL Slim 2X7 – A Samsung ISOCELL Slim 2X7 egy 24 megapixeles képérzékelő 0,9 μm méretű pixelekkel. A Tetracell és remosaic technológiák nagyobb pixelteljesítményt eredményeznek. A 0,9 μm pixelméret lehetővé teszi a 24 Mp felbontású képérzékelő vékonyabb kameramodulba történő beszerelését, így a prémium okostelefonok nagy felbontású kamerákat kínálhatnak nagyon karcsú és elegáns kivitelben.