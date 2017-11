A jövő Mastercard kuponja már digitális formában érkeznek hozzánk

Idén ősszel indult, és több tucat kereskedő kedvezményes ajánlatait tartalmazza a Mastercard digitális kuponfüzete, az ingyenesen letölthető Priceless Specials mobilapplikáció, amelyet a regisztrált Mastercard és Maestro kártyabirtokosok most Közép-Európa legnagyobb számítógépes játékkiállításán, az XBOX ONE PlayIT Show-n is kipróbálhatnak.

A PlayIT keretében a Hungexpo három legnagyobb kiállítótermében 180 programhelyszín, 150 előadás, YouTuberek, Esport-versenyek, cosplay, Minecraft, retro PC-kiállítás, exkluzív játékbemutatók és sportolási lehetőségek is lesznek. A Mastercard digitális kedvezménykuponjaival soron kívül lehet belépni a rendezvényre, ahol gyors sorok és vásárlási kedvezmények mellett exkluzív, zártkörű programok is várnak a kuponnal érkező látogatókra.

Regisztrálj pár perc alatt, és érezd magad még jobban a PlayIT-en!

Több szempontból szinte VIP-vendégnek érezheti magát a PlayIT-en minden Mastercard és Maestro bankkártya-birtokos.

„A kiállításon szeretnénk megmutatni a gamereknek, hogy a bankkártya nemcsak fizetési eszköz, hanem rengeteg élményt és lehetőséget is nyújt a kártyabirtokosoknak”

– mondja Mondovics Péter, a Mastercard hazai marketingvezetője.

A Mastercard igyekszik már magát a PlayIT-re történő bejutást is megkönnyíteni, hiszen a mobilapplikációból letölthető kuponok között van vasárnapra szóló ingyenes páros belépő. Aki pedig szeretné elkerülni a tömeget, a megfelelő kuponnal akár egy órával a hivatalos nyitás előtt, külön gyors sorban léphet be a kiállítás területére, így egy teljes órával tovább, nyugodtabb körülmények között játszhat kedvenc játékaival. Bent a kiállítótérben is lesznek gyorsítósávok a Mastercard kedvezményprogramjában regisztrált tagok számára: lesz például olyan gyors sor-kupon, amellyel 4 játékhelyszínen sikerülhet jóval hamarabb a konzolokhoz jutnunk, elkerülve a hosszadalmas és fárasztó sorbanállást.

A Mastercard-élményekhez az exkluzivitás is hozzá tartozik, ennek jegyében a megfelelő kupon letöltésével bejuthatunk az legnépszerűbb magyar youtuberek – Pamkutya és Nessaj – zártkörű közönségtalálkozójára, sőt, autogramot is gyorsabban szerezhetünk kedvenceinktől a dedikáló zónában beváltható gyors-sor kuponnal.

Aki szeretne PlayIT-tel kapcsolatos relikviákat, pólót, baseballsapkát, vagy a kedvenc vloggereiről szóló könyveket vásárolni, ne felejtse el felmutatni a PlayIT Shopban levásárolható, 10%-os kedvezményt nyújtó Mastercard-kedvezménykupját! Mindezeken túl a PlayIt-en már önmagában a bankkártyás vásárlásért is kedvezmény jár: Mastercard és Maestro kártyával az éttermekben is olcsóbban fogyaszthatunk, így mindenképpen érdemes a PlayIT-re magunkkal vinnünk a digitális kedvezménykuponokat tartalmazó mobiltelefonunk mellett a bankkártyánkat is!