Az egész világon egyedülálló Bitcoin ATM-et avattak Mosonmagyaróváron

A MrCoin online Bitcoin kereskedő brandjét erősítő készüléket a Shinrai Kft. üzemelteti, és a bankfüggetlen számlavezetési és egyéb virtuális pénzügyi szolgáltatásokat kínáló VirPay pénteken felavatott kirendeltségében találhatják meg az érdeklődők. Ezáltal ez az első olyan Bitcoin ATM a világon, mely egy szolgáltatói fiókban került kihelyezésre.

A Shinrai Kft. által indított MrCoin.eu-n már évekkel ezelőtt megnyílt a lehetőség Bitcoin adásvételére. Az itt felhalmozódott tapasztalatok birtokában állították üzembe 2014-ben a budapesti Anker kocsmában az első Bitcoin ATM-jüket, melyen azóta már tízezernél is több tranzakciót bonyolítottak. A fővárosi sikerek után remek alkalomnak ígérkezett az osztrák és szlovák határ közelében, Mosonmagyaróváron (melyet a határ túloldalán élők Wieselburgnak / illetve Stari Gradként ismernek), egy szakmailag is releváns közegben, a VirPay online pénzforgalmi szolgáltató első fiókjában kihelyezni egy újabb Bitcoin ATM-et.

„Immár évek óta halljuk, hogy a Bitcoin csak múló hóbort, lufi. Ezzel szemben a Bitcoin biztonságát adó Blockchain-technológiára alapozott fejlesztések rohamosan alakítják át a mainstream pénzintézeti szférát is.”

– mondta el az avatás kapcsán Debreczeni Barnabás, a Shinrai Kft. ügyvezetője.

Ráadásul ez a készülék messze többet tud budapesti társánál: ez a GeneralBytes által gyártott modell forint mellett euró bankjegyet is képes befogadni, illetve kiadni, és Bitcoin vétele és eladása mellett a későbbiekben Ethereum, Bitcoin Cash és Litecoin váltására is alkalmas lesz. Természetesen tört egységekben is, a jelenlegi egy egységre jutó árfolyamnál kisebb összeggel is lebonyolítható adásvétel az automatánál, csak a minimum vásárlási limitre kell tekintettel lenni, ami 5000 Ft. A londoni székhelyű, de Magyarországra is szolgáltató társaság online és telefonos ügyfélszolgálattal áll rendelkezésre, ha az ATM használata közben bármilyen kérdés felmerülne.

„A Bitcoinnal való közelebbi ismerkedés nem csak kiváló befektetési lehetőség, hanem egy út az új típusú bizalmi rendszer megértéséhez. Az elmúlt években velünk kapcsolatba kerülő több ezer ügyfélnél azt tapasztaltuk, hogy használat közben hamar elmúlnak a kételyek, különösen, ha segítőkész ügyfélszolgálattal is támogatjuk a rendszer működőképességébe vetett bizalmat.”

– tette hozzá Debreczeni Barnabás.