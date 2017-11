Negyed évszázados lett az LG Magyarország

1992-ben, alig pár évvel a rendszerváltozás után, mindössze 8 kollégával kezdte meg működését az a dél-koreai érdekeltségű leányvállalat, melyet ma Magyarország egyik legfontosabb szórakoztatóelektronikai forgalmazójaként tartanak számon. A jelenleg LG Electronics Magyar Kft. néven ismert céget akkoriban – a dél-koreai GoldStar hazai képviseleteként – GoldStar Magyar Kft-nek hívták.

A név csak 1995-ben változott meg, amikor az anyavállalat neve a Lucky-GoldStar nyomán LG-vé rövidült, mottójául pedig a Life is Good szlogent választotta, kifejezve, hogy olyan termékekkel szeretné meghódítani a világot, melyek szebbé, kényelmesebbé és vidámabbá teszik életünket.

Egyre többen

A leányvállalat létszáma ekkor már több mint 30 fő, és az ikonikus képcsöves GoldStar tévék mellett videólejátszókat, audio berendezéseket, lakossági légkondicionálókat és háztartási eszközöket forgalmaz – nemcsak itthon, de a környező országokban is, hiszen az irodát első kelet-közép-európai régiós központjaként nyitotta meg a vállalat. A létszám rohamosan gyarapodott, az idén 25 éves LG Magyarországnál ma már több, mint 100 munkatárs dolgozik. Régiós központként három európai képviseletet irányítanak Budapestről, és Magyarországon kívül 10 piac – Románia, Szlovénia, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Albánia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Koszovó – tevékenységét koordinálják.

25 év termékevolúció

Az elmúlt 25 év nemcsak az LG Magyarország, de a technológia legújabb kori története is. A téglányi mobiltelefonokból pengevékony, mesterséges intelligenciával felvértezett szórakoztatóközpont lett; a doboztévéket felváltották a lapos plazma és LCD képernyők, majd a leheletvékony OLED tévék; a zajos, energiafaló háztartási gépekből pedig egymással kommunikáló okos eszközök lettek. E szédítő tempójú fejlődés egyik origója az LG dél-koreai központja volt, ahonnan a magyar piacra is egyre gyorsabban érkeztek az újdonságok. Nem csoda, hogy az LG Magyarországnál már évek óta öt üzletág fedi le a több száz modellből álló portfóliót: a szórakoztató elektronikai, az IT, a mobilkommunikációs, a légkondicionáló és energetikai megoldások és a háztartási elektronikai divízió.

Itthon Magyarországon

A magyar vállalat e több száz termék köré az elmúlt 25 évben az ügyfélszolgálat minden területét lefedő támogatási rendszert épített ki. így hosszú múltra visszatekintő, megbízható márkaként maximális terméktámogatást biztosít ügyfelei számára. 2012-ben Varsóból a budapesti központba került a régiót ellátó call center, a cég szervizpontjai pedig az egész országot behálózzák. Az LG valódi otthonra talált Magyarországon, amit az is bizonyít, hogy a cég az elmúlt 25 évben számos, fontos társadalmi ügyekkel foglalkozó szervezetet támogatott. A hazai központ elsősorban gyermekegészségügyi intézményekkel működött együtt, hiszen a cég hitvallása szerint a jelen fiataljaiba vetett hit egyenlő a jövőbe vetett hittel. A Life’s Good szlogent szem előtt tartva mindig fontos volt a cég számára, hogy adományaival akkor csaljon mosolyt a gyerekek arcára, amikor a leginkább szükség van a bátorításra. Az LG ezért Bethesda Gyermekkórház három osztályát a teljes fűtési-hűtési rendszert ellátó klímaberendezéssel szerelte fel, korszerűsítette a miskolci kórház koraszülött osztályának infrastruktúráját, idén pedig az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztályának adományozott televíziókat dolgozói összefogással.