Hazánkban fejlődik leggyorsabban a digitális export

A fiatal vállalkozók számára kulcsfontosságú a külpiacok felé nyitás. Az egyik legdinamikusabban fejlődő export-terület a digitális gazdaság, amely számos lehetőséget tartogat a cégek számára. Ebben a témában szervezett Digitális Export Konferenciát három nagynevű szakmai szervezet.

Magyarországon fejlődik a leggyorsabban a digitális gazdaság az Európai Unióban, a szektor nemzetgazdaságon belüli súlya erősebb az uniós átlagnál. A magyar össztermék közel 22 százalékát teszi ki a digitális gazdaság, amely 400 ezer embernek, a foglalkoztatottak 15 százalékának ad munkát, ezzel az unióban hazánk a harmadik helyet foglalja el Írország és Finnország mögött.

A digitális termékek nemzetközi megjelenésének támogatása céljából szervezett közös konferenciát Komáromban a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ), és a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) november 8-án.

A KKM támogatásával és az MNKH közreműködésével megvalósult Digitális Export Konferencia legfőbb célja az volt, hogy megfelelő információval lássa el és támogassa azokat a fiatalokat, akik a digitális területen nyitnának a külpiacok felé.

“A digitális export egy érdekes és új terület, amely nagy lehetőségeket tartogat minden résztvevő számára. A teltházas konferencia jól mutatta, hogy mekkora az érdeklődés a szlovák és a magyar fiatal vállalkozók részéről. A rendezvény ideje alatt nem csak diskurzus alakult ki, hanem üzleti kezdeményezések is születtek”

– mondta Kovács Patrik, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke.

A Konferencia is megerősítette, hogy mennyire fontos a külpiacok felé is néznie a fiatal vállalkozóknak, hiszen az exporttevékenység többek között növeli a termelékenységet, hozzájárul új technológiák megismeréséhez és használatához, valamint erősíti a versenyképességet és növeli a bevételeket. Éppen ezért a terület Felvidéken is komoly fejlesztéseket indíthat be.

“A vállalkozók helyben maradási hajlandósága a legnagyobb, közülük tervezik a legkevesebben, hogy máshol valósítják meg törekvéseiket, távlati céljaikat. A Felvidéken is a fiatal vállalkozók lehetnek azok, akik a magyarok számára új munkahelyeket tudnak teremteni, és akik biztosítani tudják azt a fejlődést, amelyre a térségnek szüksége van”

– mondta Oláh Zsanett, a közel 50 országban jelenlévő, 22 közép-európai irodát működtető Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója.

A digitális export után érdeklődő fiatal vállalkozóknak az MNKH és a FIVOSZ is segítséget tud adni. A téma fontos szerepet kap majd a jövő hétfőn kezdődő Fiatal Vállalkozók Hetén is, amelyet 171 országban szerveznek meg egyszerre.