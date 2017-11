A világ egyik talán legismertebb kozmetikai márkája is zöldebb lesz!

A CARBIOS a műanyagok újrahasznosítására fejlesztett ki egy enzimes bio-újrahasznosítási eljárást, amelynek során a polimereket lebontják az előállításukhoz eredetileg felhasznált alapösszetevőkre (monomerekre). A szétválasztást és tisztítást követően a monomerek értékvesztés nélkül újra felhasználhatók műanyagok előállításához. A hagyományos újrahasznosítási technológiák számos kötöttséggel járnak, ezeket lehet kiiktatni az új, biológiai eljárással. Egyben ez jelenti az első lépést a műanyagok új, úgynevezett életciklus-felügyeleti módszerének kidolgozása felé.

A partnerség által a L’ORÉAL és a konzorcium más gyártói az elsők között alkalmazhatják a CARBIOS innovatív fejlesztésének előnyeit. A L’ORÉAL az új csomagolóanyagok tervezési fázisában fogja felhasználni ezt az új technológiát, ezzel is támogatva a gazdasági körforgást.

„A L’ORÉAL már hosszú évek óta elkötelezett egy ambiciózus fenntartható csomagolási program mellett. Különböző termékeinkhez már jelenleg is akár 100%-ban újrahasznosított műanyagot használunk, de úgy döntöttünk, hogy tovább lépünk: a CARBIOS innovatív technológiájának segítségével a L’ORÉAL a bio-újrahasznosítást ipari méretekben is elérhetővé teszi. Ez egy remek lehetőség a környezetvédelemre, a partnerség ugyanis a körforgásos gazdaság előmozdítását is támogatja.”