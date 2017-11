Súrolja a 70 milliárdot a magyar közvetlen értékesítési torta

Európában 3%-kal nőttek a direkt eladások, a kontinens legnagyobb piacai továbbra is Németország, Franciaország és Nagy-Britannia. Magyarországon 68 milliárd forintért vásároltunk közvetlen értékesítőktől.

A globális tendenciához hasonlóan Magyarországon is töretlenül bővül a közvetlen értékesítési piac. Az etikusan működő cégeket és a fogyasztók érdekeit képviselő Közvetlen Értékesítők Szövetsége (DSA) hét éve rendszeresen végez adatgyűjtést a szegmens működéséről. A 2016-os összegzésből kiderül: tavaly 68 milliárd forint értékű árucikk talált gazdára közvetlen értékesítőkön keresztül hazánkban. Az ágazat a magyar GDP-hez közel 0,2%-kal járul hozzá, összforgalmának jelentős hányadát a DSA tagcégei adják.

Növekedés minden téren

Az érintettek száma nagyot ugrott, a legújabb felmérés szerint majd’ minden tizedik magyar vásárlóként, fogyasztóként vagy vállalkozóként kapcsolatban áll a közvetlen értékesítéssel. A nemzetközi tapasztalatokkal egybecsengően itthon is inkább a nők választják a közvetlen értékesítői tevékenységet (69%), a férfiak hazai 31%-os részaránya viszont világviszonylatban magasnak számít.

„Tapasztalataink szerint a szakma legnagyobb vonzereje a kiegészítő jövedelem, a részmunkaidőben végezhető munka és a folyamatos üzleti képzés lehetősége”

– mondta el Gárdus Péter, a Közvetlen Értékesítők Szövetségének elnöke (az Amway ügyvezető igazgatója).

„Örömmel látjuk, hogy az értékesítők száma és az összforgalom is tovább nőtt. A titok a vásárlók kiszolgálásában rejlik: mindenki szeret kényelmesen, személyes odafigyelés mellett, a terméket kipróbálva dönteni – a legtöbb esetben pénzvisszafizetési garancia mellett”.

Mit vásárolunk közvetlen értékesítőktől?

Magyarországon a wellness termékek és az étrend kiegészítők (57%) a legnépszerűbbek, de a kozmetikai és szépségápoló szerek is keresettek (20%), és háztartási cikkeket is sokan vásárolnak direkt értékesítőktől (9%). A széles kínálatban telekommunikációs és energia-szolgáltatások, ruhák, játékok, házikedvenc-kényeztető és autóápolási szerek, könyvek, CD-k, DVD-k, valamint szoftverek is megtalálhatók. Viszont míg Európában magas, 8,9% a lakáskorszerűsítéshez szükséges termékek és szolgáltatások eladása, Magyarországon például nincs ilyen kínálat.

Közvetlen értékesítés a nagyvilágban

Nemzetközi szinten 2016-ban a közvetlen értékesítés összforgalma rekord magasságba, 182,5 milliárd dollárra emelkedett, ami csaknem 2%-os bővülést jelent 2015-höz képest, és csaknem 16%-os növekedést 2013 óta. Az értékesítők száma világszerte 107 millió, 3%-kal több, mint az előző évben. A női értékesítők aránya átlagosan 74,5%, 5,5%-kal magasabb, mint Magyarországon. Az ágazat legnagyobb piaca Ázsia és a Csendes-óceáni térség (46%), ezt követi Észak- és Dél-Amerika (33%), majd Európa (20%). Afrika és a Közel-kelet a forgalom 1%-át adják, az éves növekedés mértéke azonban ebben a térségben a legnagyobb (9,5%).

Az európai közvetlen értékesítés a globális összforgalom 20%-át teszi ki. Értéke 2016-ban 36 milliárd dollár volt, ez 3%-os éves növekedést jelent. Az értékesítők száma 14,8 millió fő, 2%-kal magasabb, mint az előző évben. A legnagyobb összforgalmú országok közül kimagaslik Németország, majd Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Lengyelország következik. Európában a legkelendőbb áruk – a világtrendnek megfelelően – a wellness-termékek és az étrend kiegészítők (32%), de ezekből átlagosan még így is jóval kevesebb fogy, mint Magyarországon, ahol ez az arány 57%. A kontinensen a második helyen a kozmetikai és szépségcikkek állnak (25%), ezeket a háztartási eszközök követik (12%).