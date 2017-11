A kínai webáruházak nálunk is megállíthatatlanul tarolnak

Ha kínai boltról beszélünk, mindenkinek az olcsóság és a silány minőség jut eszébe, hiszen nem is olyan régen még gombamód szaporodtak a kínai áruházak és lepték el az utcákat. Mára már az áraik nem olyan mértékben kedvezőek, hogy a minőség rovására is megérje még mindig náluk vásárolni. Egyes plázás boltok, minőségi termékei akciózva sokszor már olcsóbba jönnek ki, mint egy kínai áruház polcain lévő termékek, így nem csoda, hogy a kínai boltok egyre másra kényszerülnek végkiárusításokat tartani, majd egy idő után lehúzni a redőnyt.

Nem így az online piactéren, ahol a kínai webáruházak a fénykorukat élik. A kezdetben csak apróhirdető oldalakon és licitáló webhelyeken felbukkanó olcsó termékek mára már nem csak a nagy, külföldi kínai webshopokban érhetőek el. Az e-kereskedelem magyarországi szereplői mellett sorra bukkannak fel a magyar nyelven is elérhető kínai webáruházak és azok széleskörű kínálata is. A kínai áruházak korábbi hátrányai mára már mintha a múlté lennének, a szállítási idő ugyanis a sok európai lerakatnak köszönhetően drasztikusan lecsökkent, az árak viszont a régiek maradtak. A termékek minősége sem silány a legtöbb esetben, így ár-érték arányban képesek felvenni a versenyt a hazai vagy más európai webshop termékeikkel.

Miért vásárolnak a magyarok, a kínai webáruházakban egyre sűrűbben?

Magyarországon a legszélesebb vásárlói réteg azokból tevődik össze, akik kedvező áron akarnak elfogadható minőséget vásárolni. Ez nem csak az offline világban van így, hanem az online kereskedelemben is. Így nem csoda, ha a magyar internetezők is, ha online vásárlásra adják a fejüket, elsősorban az árakat veszik figyelembe. Általában egy ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező használati eszköz vagy elektromos tárgy, esetleg ruhadarab sokkal olcsóbban elérhető a magyar nyelven is elérhető kínai webáruházakban. Sokan pedig az egy-egy próbát téve, először tesztvásárlással ellenőrzik ezen termékek minőségét, a szállítási időt és a fizetési lehetőségek biztonságát.

Bár a szállítási idő a hazai webshopokban történő vásárlásoknál sokszorta több is lehet (akár több nappal vagy héttel is megnyúlhat), egy nem olyan sürgős termék esetén bőven megéri a kínai webáruházat választani a hazai vagy esetleg más, angol nyelvű, külföldi webshop helyett. A kínai webáruházak előnye továbbá, hogy nem csak maga a termék kerül sokkal kevesebbe, de sok helyen a legolcsóbb termékeket is képesek teljesen ingyenesen postázni. A díjmentes postai szolgáltatás pedig nagy motiváció a külföldi és hazai postai díjakat figyelembe véve.

Természetesen, ha valamilyen probléma támadna az adott termékkel, akkor már gondban vannak a vásárlók. A hazai webáruház készítés során ügyelnek a hazai jogszabályok előírásaira, és az üzemeltetők is könnyen elérhetően, számonkérhetőek. Teljesen más a helyzet egy kínai online shop esetén.

Óriási termék kavalkád, kedvező ár, díjmentes postaköltség

Sokan már nem is csak maguknak, hanem ismerőseiknek, rokonaiknak vagy kimondottan az internetes értékesítéshez rendelnek akár nagyobb mennyiségben is kínai webáruházból termékeket. Vegyük példaként a nemrégiben teret hódító Fidget Spinnert. A stresszoldó pörgettyű külföldről indult térhódító útjára és a kínaiak nagyon gyorsan lemásolták az eredeti márkát. Hogy ez mennyire etikus, azzal most ne foglalkozzunk. Számtalan online teszt bizonyította, hogy a kínai változatok is ugyanolyan jól működtek mint a többszöröséért árusított más márkák termékei. A divathullám berobbanásakor közel 3000 forintért kínálták a boltok Magyarországon az új játékot, amit a kínai webáruházakban 300 forint alatt is be lehetett szerezni, ingyenes házhoz szállítással. Így tehát a legrosszabbul kalkuláló webshop látogatónak is azonnal szembe tűnt a különbség és a kínai webáruház előnye a hazaiakkal szemben. És ez csak egyetlen egy példa a számtalan hasonló mellett.

Érdekes tény, hogy Magyarország 25. legnépszerűbb weboldala éppen egy kínai webáruház, az AliExpress. A világ egyik vezető kínai webáruháza nem csak idehaza ér el látogatói csúcsokat, hanem a világ számos országában tölt be vezető szerepet az internet világában. A gyűjtőportál érdekessége, hogy szinte minden termék megtalálható rajta a női ruháktól, a baba cuccokon át, az okostelefonokig, így mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő terméket. A reklámjaival, akcióival és kedvező ajánlataival pedig már a közösségi oldalakon is találkozhatunk, szintén magyar nyelven, így előre vetíthető, hogy a közeljövőben még népszerűbb helyezést is elérhet a portál. Az AliExpress más kínai webshopnak is előkelő hírnökévé válhat, hogy azok is egyre nagyobb forgalmat tudjanak realizálni a magyar piacon is.