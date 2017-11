Még nem késő nevezni az InnoMax Díjra!

Jelenleg is tart az Invitech Innomax Díj pályázati időszaka, és már most látható, hogy mind a Business kategóriában, mind pedig a Civil és Nonprofit kategóriában igen színvonalas, jövőbe mutató ötletekkel neveznek. A pályázók kérésének megfelelően, a szervezők egészen november 24-ig várják a mindannyiunk életét jobbá tévő, a közösségi érdekeket szolgáló innovatív megoldásokat.

Ahogy azt várni lehetett, az elmúlt hetekben egyre többekhez jutott el az idén már nyolcadik alkalommal meghirdetett pályázat kiírásának híre, és ahogy az lenni szokott, sok nevező jelezte, hogy több időt kér pályázati anyagának elkészítéséhez, így az eredeti október 31-i határidőt november 24-re módosították a szervezők. Azt azonban már most látni lehet, hogy az eddig is szép számban érkező pályaművek között mely témák bukkannak elő a legtöbbször. Az üzleti célú fejlesztések mellett, az esélyegyenlőség és az oktatás témája a legnépszerűbb, neveztek már interaktív tanulási módszereket segítő technológiával, de a digitális esélyegyenlőséget vagy éppen a médiatudatosságot fejlesztő programokkal is.

„A korábbi évek nyerteseit nyomon követve kijelenthető, hogy a pályázók komolyan gondolják ötleteik megvalósítását. Számos alkalommal lehettünk szemtanúi annak, hogy egy jó pályázattal elnyert támogatásunk milyen eredményekhez járulhatott hozzá. Sikersztori lett például egy olyan kezdeményezés, amely a fiataloknak nyújt nagy segítséget abban, hogy piacképes szakmát válasszanak, startupperek és sikeres fejlesztők bevonásával. Emellett pedig örömmel látjuk azt is, hogy a pályázat segítségével olyan közösségek is részesültek már a digitalizáció és az infokommunikáció hasznaiból, akik korábban valamilyen oknál fogva nem élvezhették annak előnyeit. Ez utóbbira is vannak már jó példák és várjuk a további kezdeményezéseket is.”

– fogalmazott Javorniczky Áron, az Invitech Solutions operatív vezérigazgató-helyettese, az InnoMax Díj zsűrielnöke.

Az Invitech InnoMax Díj célja, hogy anyagi és szakmai támogatással segítse valóra váltani azokat az ötleteket, amelyekkel jobbá tehetjük életünket, mindennapjainkat. A pályázaton két – a Business, valamint a Nonprofit és civil – kategóriában lehet indulni. A Business kategóriában olyan innovatív, lehetőség szerint egyedi beruházási-, fejlesztési ötletek vagy projekttervek bemutatását várják, amelyek felhasználása nem csak a pályázó, hanem mások üzleti sikereihez is hozzájárulhat. A Nonprofit és civil kategóriában pedig olyan projekteket várnak, amelyek élhetőbbé tehetik környezetünket, legyen szó fenntarthatóságról, oktatásról, egészségügyről, felzárkóztatásról vagy éppen esélyegyenlőségről. Erre a pályázatra értelemszerűen civil szervezetek, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok nevezéseit várják. A két kategória kiírása a társaság honlapjáról és blogjáról is letölthető, utóbbin egyébként számos más, a pályázathoz is hasznos szakmai anyag tekinthető meg.