Hamarosan itt a 2018-as CES, ráadásul elég kemény Smart City felhozatallal érkezik

A trendekre válaszul a világ legnagyobb technológiai seregszemléje, a 2018. január 9-12. között, Las Vegas-ban megrendezésre kerülő CES Smart Cities programot szervez, külön kiállítói területtel és kétnapos konferenciával.

A jövő városai az intelligens, hálózatba kapcsolt technológiákon alapulnak majd, az 5G terjedése pedig a közeljövőben a terület robbanásszerű fejlődését eredményezi szakértők szerint. A CES tech show-t szervező Amerikai Fogyasztói Elektronikai Szövetség (CTA) éppen ezért a Deloitte-tal együttműködve a kiállítás történetében első alkalommal dedikált program keretében biztosít lehetőséget a megjelenésre a világ meghatározó Smart City szereplőinek.

A 2018-as CES okos város szekcióját így többek között olyan illusztris cégek fémjelzik majd, mint a Bosch, a Ford, a Nissan, vagy a Qualcomm. Bemutatva a nagyközönségnek, hogy mit hoz a közeljövő az intelligens közlekedés, az energiagazdálkodás és okos hálózat, a közbiztonság, az egészségügy, az adatelemzés és biztonság, a mesterséges intelligencia, a városvezetés és városfejlesztési politika terén.

„Prognózisok szerint a Smart City projektekre fordított beruházások 2020-ra globálisan elérik majd a közel 34,5 milliárd dollárt. Robbanásszerűen fejlődik tehát a terület, a 2018-as CES pedig egy olyan platformot kínál a szegmensben tevékenykedő vállalatoknak, amelynek keretében együtt kereshetik a választ a jövőt meghatározó kérdésekre”

– fogalmazott Gary Shapiro a CTA elnök-vezérigazgatója.

A Deloitte világszinten élenjár az intelligens város technológiákkal kapcsolatos szakmai diskurzus elősegítésében, erősítve a párbeszédet a kormányzati szereplők, az üzleti szféra, a non-profit szervezetek, a helyi közösségek, a felsőoktatási intézmények, illetve az egészségügyi intézmények között a terület integrált fejlődése érdekében.

Az életminőségre, gazdasági versenyképességre, fenntarthatóságra fókuszálva a 2018-as CES kétnapos Smart Cities konferenciája holisztikus megközelítést kínál a résztvevőknek.

„Észak-Amerikától, Európán és a Közel-Keleten át Ázsiáig a várostervezők, vállalkozók és üzleti döntéshozók együttműködnek annak érdekében, hogy valóra váltsák az okos város technológiákban rejlő ígéreteket. Nagy várakozással készülünk arra, hogy a 2018-as CES keretében a CTA-val közösen mindezeket bemutathassuk a nagyközönségnek”

– tette hozzá John Skowron, a Deloitte Consulting igazgatója és a cég globális Smart City üzletágának vezetője.

A CES Smart Cities szekcióján több, mint száz cég és szervezet vesz részt kiállítóként, többek között a Berlin Partner for Business and Technology GmbH, Las Vegas városa, a Cognata, az Európai Bizottság, a GenZe, a Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, az Itron, a Synerise és az Ujet Vehicles. Továbbá a Ford, a Here, Hollandia Nemzeti Start-up Pavilonja, a Honda, az Intel, a La Poste, a Nissan, a Panasonic, és a Qualcomm.