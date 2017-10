Kirúgták az Apple egyik mérnökét, a lánya videója miatt

Az Apple menesztette csapatából az egyik mérnökét, miután a szóban forgó dolgozó fiatal lányának Brooke Amelia Peterson vlog-ján megjelent egy sokat mutató videó, a még meg nem jelent iPhone X-ről. Természetesen azonnal vírusként terjedt szét a kisfilm, melyet apuka látta kárát a munkahelyén.

Egyébként az Apple hivatalosan is megkérte Brooke-ot, hogy törölje a videót, de valószínűleg ez már amúgy is túl késő lenne. Egyébként felmerül a kérdés az emberben, hogy miért kell egy ilyen kis ártatlan videóból ekkora ügyet csinálni. A fő baj az, hogy több speciális QR-kód is látszik a felvételen, amit teljes mértékben tilos kiadni, illetve egy jegyzet appban is látszanak kódnevek, melyek jövőbeli Apple produktumokhoz tartozhatnak. – írja a The Verge

Egyébként nem ritka az ilyesmi, anno amikor az Xbox 360 megjelent is kirúgtak egy dolgozót, ott képek kerültek ki idő előtt. Hogy mi ebből a tanuláság? Számomra a legnagyobb az, hogy az összes véletlennek hitt leak most már biztosan előre eltervezett, hiszen ha nem az lenne, valószínűleg ilyen és ehhez hasonló következményei lennének.