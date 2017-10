Gigabites szolgáltatások pörgetik a gazdaságot Európában

A gigabites hálózatok alkotta GigaVilág a következő években forradalmasíthatja a gazdaságot és a társadalmat, ehhez azonban ösztönözni kell a beruházásokat, hogy a hálózatok alkalmassá váljanak olyan szolgáltatások támogatására, mint a virtuális jelenlét, a kiterjesztett valóság vagy az automatizált élet.

Minderről Robert Redeleanu, a UPC Magyarország vezérigazgatója beszélt azon a budapesti sajtóeseményen, amelyen a szuperszélessávú hálózatok gazdasági és társadalmi hatásait vizsgáló legújabb nemzetközi kutatás eredményeit mutatták be. A kutatás kitér arra is, hogy a GigaVilág innovációs ciklusa 2025-ig évente legalább 250 milliárd euró közötti hozzáadott értéket generál az európai gazdaság és társadalom számára.

A UPC anyavállalata, a Liberty Global megbízásából az Arthur D. Little tanácsadó cég által elkészített jelentés bepillantást nyújt a jövőbe, kiemelve a gigabites sávszélességű telekommunikációs hálózatok alkotta GigaVilág megjelenésével járó izgalmas lehetőségeket, többek között a robotok asszisztálásával elvégzett távműtéteket, a sportesemények 3D-s, hologramos közvetítését, illetve a felhőkarcolók ablakainak drónok által végzett karbantartását is. Ezeknek az alkalmazásoknak az elterjedése és zökkenőmentes használata a hálózatok szolgáltatásminőségi képességeitől függ majd. A jövő hálózatainak a folyamatosan bővülő, nagy lefedettségű sávszélesség igényen túlmenően olyan kulcsfontosságú tulajdonságokkal kell rendelkezniük, mint az alacsony késleltetés, a magas megbízhatóság és biztonság, valamint rugalmasnak és az egyedi igényekre szabhatónak is kell lenniük.

Az elemzés kiemeli, hogy napjainkban lépünk be a „harmadik internetes ciklus” korába, amikor a hálózatok minőségét elsősorban már az adatok rendelkezésre állásának minősége határozza meg. Éppen ezért kulcsfontosságú a jelenleg használt vezetékes és mobil technológiák további fejlesztése mind az optikai, mind a Docsis 3.1 vagy akár az 5G megoldások irányba. Ez biztosíthatja, hogy a szolgáltatók időben felkészüljenek a gigabites sávszélességet igénylő applikációk kiszolgálására és a „negyedik ipari forradalom” kihívásaira.

A kutatás kitér arra is, hogy a nagy sávszélességű hálózatok és intelligens applikációk alkotta GigaVilág innovációs ciklusa 2025-ig évente legalább 250 milliárd euró hozzáadott értéket generál az európai gazdaság és társadalom számára. Minden egyes, a gigabites fejlesztésre költött euró akár nyolcszoros haszonnal térülhet meg az ország gazdasága számára. Az ugrásszerű gazdasági növekedés elsősorban a gigabites sávszélességű hálózatok adottságait kihasználó alkalmazásoknak köszönhető majd, amelyek felgyorsítják az innovációs ciklust, növelik a termelékenységet és új szakmák, üzleti modellek kialakulásához járulhatnak hozzá.

„A GigaVilág kiteljesedésének alapfeltétele a gigabites sávszélességű telekommunikációs hálózatok minél szélesebb körű elterjedése. Az olyan forradalmi megoldások tömeges elterjedéséhez, mint a virtuális jelenlét, a kiterjesztett valóság és az automatizált élet, a piaci és az állami szereplők szoros együttműködésére és kiszámítható szabályozási környezetre – például az iparágat sújtó különadók kivezetésére – van szükség, amely ösztönzi a beruházásokat és tág teret hagy az innovációs ciklusok kiteljesedésének”

– mondta Robert Redeleanu, a UPC Magyarország vezérigazgatója. Mindemellett azt is hozzátette, hogy