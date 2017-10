Nem csak a szülők pénztárcáját kínozza már az iskolakezdés

A dél-afrikai Naspers csoport érdekeltségébe tartozó eMAG.hu felkérésére a GKI Digital az eMAG vásárlói körében készített felmérésében arra kereste a választ, hogy az iskolakezdési időszakában mely termékek voltak a legkelendőbbek. A kérdések főként a nyár végi-őszi eleji általános vásárlási szokásokra vonatkoztak, de kiemelt szempont volt az is, hogy a vásárlók milyen jellemzők alapján döntenek a számukra megfelelő termékek mellett.

Műszaki nélkülözhetetlenség

Az internet nyújtotta lehetőségek a tanulás módszereire, a tananyagok elérhetőségére, azok kiegészítésére, valamint a diákok tanulási és a tanárok oktatási szokásaira is hatással vannak. A GKI Digital becslése alapján 400-420 ezer diák el olyan háztartásban, amelynek valamelyik tagja az online vásárlók táborát erősíti, így körükben egyre népszerűbbek azok a „virtuális” közösségek, melyek megfelelő fórumot biztosítanak számukra a gyors és egyszerű információcseréhez. Ugyanakkor ezen digitális csatornák használata megfelelő eszközök nélkül már nehezen valósíthatók meg, így az iskolakezdéshez kötődően a kötelező kiadásokon felül(mint a tanszerek és a tankönyvek), mára már szükségessé és elkerülhetetlenné válik a különféle műszaki cikkek beszerzései is.

A számítógép a felkészülés alapja

A megszokott arányokhoz képest a vásárlások száma főképp a laptopok, asztali számítógépek és nyomtatók esetében ugrik meg jelentősen az iskolakezdés idején. A PC eszközök vásárlása kiemelten magas az iskolakezdés előtti és utáni időszakban, míg a nyomtatók főként szeptember végén fogynak jól az eMAG-nál. A GKI Digital az eMAG őszi értékesítési adatait alapul véve megvizsgálta, hogy van-e összefüggés az adott térségben élő középiskolások száma és a laptop, illetve asztali számítógépek vásárlása között. Az eredményekből kiderült, hogy a számítógép-vásárlás erősen függ az adott terület gazdasági fejlettségétől és az ott élők jövedelmi viszonyaitól, illetve azokban a régiókban vásárolnak több számítógépet, amelyekben a középiskolások aránya nagyobb a lakosságon belül. A felmérés szerint a szülők 12%-a(ők azok, akik számítógép beszerzését is tervezik), összesen 40-48 ezer eszközt szereznek be egy évben, ebből pedig a tavalyi évben 14-15 ezer számítógép online eladása a középiskolások tanévkezdéséhez köthető.

A kiadás mindenkié

A kutatás eredménye azt mutatja, hogy a vásárlók 28%-a – kifejezetten az iskolakezdés kapcsán – műszaki termékek vásárlásával is támogatja a még velük élő középiskolás, illetve felsőoktatásban tanuló gyermeket, így minden tízedik szülő szeretne asztali számítógépet (is) vásárolni gyermekének. A megkérdezett szülők 6%-a számolt be arról, hogy a 14-25 év közötti otthon lakó gyermeke saját pénzéből valósítja meg műszaki cikk vásárlási terveit. Azonban a még otthon élő, felsőfokú képzésben tanulók közel fele, 43%-a szeretne a tanévkezdet kapcsán új műszaki cikket – többek között laptopot beszerezni, azonban – a középiskolásokkal ellentétben – a felsőoktatásban részt vevő hallgatók több mint háromnegyede már kizárólag saját forrásból finanszírozza a műszaki cikkek vásárlását.

Minőség mindenek előtt!

A megfelelő termék kiválasztásakor az árral szemben a minőség az elsődleges szempont, azonban műszaki cikk vásárlását tervezőknek a megfelelő termék kiválasztásánál további fontos tényezők a garancia ideje, és a termék technikai paraméterei is. Ami az ötletgyűjtést illeti, a felhasználók leginkább webáruházakat keresnek fel és az akciós lehetőséget igyekeznek kihasználni. A GKI Digital felméréséből kiderült, hogy a vásárlók éppen ezért a hírlevelekben is jobban figyelik az iskolakezdésről szóló tartalmakat, így az eMAG esetében a Back-to-School tematikus kampánya, az általános kínálat és a felhasználói vélemények jelentős mértékben megkönnyítik a felhasználók végső döntésének meghozatalát.