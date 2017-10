Keddtől a Telenor beújít, ráadásul több területen is

A Telenor egyik legfontosabb célja, hogy mind szélesebb társadalmi rétegekkel ismertesse meg a digitális fejlődés lehetőségeit, és biztosítsa számukra a korlátlan internetezés élményét. Idén májusban a piacon elsőként mutattuk be Telenor Hello Data díjcsomagjainkat, amelyekkel ügyfeleink korlátlan adatforgalmat élvezhetnek belföldön, s a hűségszerződés kötöttségeitől is mentesülnek.

Továbbra is arra törekszünk, hogy ügyfeleink a lehető legkevesebb korlátozással, és minél gondtalanabbul használhassák a mobilinternetet. Ezért a közelmúltban kihirdetett új törvényi szabályozásnak megfelelve a Telenor számos olyan további változtatást vezet be, amelyek kedvezően érintik ügyfeleinket. Bár a jogszabály-módosítás lehetőséget adna 12 hónapos hűségidő meghatározására, a Telenor úgy döntött, hogy 2017. október 24-től az összes lakossági díjcsomagjánál eltörli a hűségidőt, új szerződéskötéskor. Csak abban az esetben kérünk – 24 hónapos – hűségszerződést, ha az ügyfél készüléket is vásárol.

A jogszabály-módosítással összhangban október 24-től díjmentesen függetlenítjük ügyfeleink szerződéssel együtt vásárolt készülékeit, a szerződés lejártát követően. A hálózat-függetlenítést a Telenor országos üzlethálózatában igényelhetik mind a lakossági, mind az üzleti ügyfeleink. Kollégáink egy rövid ellenőrzést követően még a helyszínen elvégzik a függetlenítést, amely jellemzően pár percen belül megtörténik, míg egyes gyártók készülékei esetében ez hosszabb időszakot is igénybe vehet.