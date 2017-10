Kinyílt a világ: Mától nem csak Magyarországon belül vaterázhatunk!

Több ezer dolláros konzoljátékok, LEGO figurák és sok hasonló, elképesztő összegeket érő tárgy cserél gazdát nap mint nap az online piactereken világszerte, amelyekről első ránézésre nem is gondolnánk, hogy milyen sokat érnek.

Mostantól számos külföldi országból lehetőség nyílik regisztrálni a Vaterára, ami az itthoni eladók számára új piaci lehetőséget jelent: szinte egész Európa és Észak-Amerika, valamint Oroszország és Izrael lakosai is potenciális vevőkört jelenthetnek. Emellett a piactér a külföldre történő szállításra is különösen kedvező megoldást biztosít: a Vaterafutáron akár már 4.000 forintért lehet külföldre csomagot küldeni.

Milliós ritkaságok

Már önmagában az nagy lehetőség, hogy a Vatera kínálata mostantól külföldi vevők számára is elérhető. Egyes ritkaságok, antik tárgyak eladásában viszont különösen nagy pénzkeresési lehetőség rejlik. Manapság komoly értéket képviselnek bizonyos régi videójátékok, egy átlagos Nintendo kazetta ára például 3.000 forintnál kezdődik, de többféle limitált kiadású, nagyon ritka darab létezik. A legdrágább ilyen játék a Snowboard Kids, amely jelenleg 700.000 forintnak megfelelő összeget ér a gyűjtőknek világszerte. És ez csak egy példa a rengeteg, elképesztő értékű játék közül, amelyek felbukkanására több gyűjtő is várva vár a nemzetközi piacon.

Egy-egy LEGO modell vagy figura szintén százezreket érhet: a legritkább, Mr. Gold nevű figura ára például 110.000 forinttól indul. Ugyanilyen nagy őrület a kártyagyűjtés is: a nemzetközi piactereken meglepően magas, akár 200.000 forint fölötti összegre is rúghat például egy Pokémon kártya. De akár egy régi bakelit lemez is több tízezer forintért cserélhet gazdát, és vannak olyan gyűjtők is, akiknek a bélyegkollekciójukból már csak a megengedhetetlenül drága darabok hiányoznak.

Előfordulhat, hogy otthon porosodik a fentebb felsoroltakhoz hasonló különleges tárgy, és valójában sose gondoltuk végig, mennyit is érhet. Érdemes tehát körülnézni a lakásban, még mielőtt véletlenül kiselejtezünk valamit, amiért egy gyűjtő akár milliókat is kifizetne.

Minden feltétel adott

A nemzetközi online kereskedelemhez elengedhetetlen a bizalom és a biztonság. Ezt a csomagbiztosítás mellett a felhasználói értékelési rendszer nyújtja, amely a Vaterán kiemelkedően jól működik.

„A Vaterán jelenleg 7 százalék körül mozog a külföldről érkező látogatók aránya, ám a nemzetközi terjeszkedéssel erős növekedésre számítunk e tekintetben. Ehhez az első lépés a külföldről történő regisztrációk lehetőségének megteremtése és az SMS-alapú ellenőrzés kibővítése, valamint a kedvező szállítási feltételek biztosítása volt. Emellett természetesen már az angol nyelvű oldalon is dolgozunk, ami hamarosan elérhető lesz”

– mondta Szanitter Áron, a Vatera ügyvezető igazgatója.

A szállítással is spórolhatunk

Nemcsak a regisztráció vált elérhetővé külföldről a Vaterán, hanem a szállítási lehetőségek is bővültek. A Vaterafutár immár 24 európai országba kínál szállítást, köztük az Egyesült Királyságba és Németországba is, az eddigieknél sokkal kedvezőbb áron. A listán szereplő desztinációk száma egyébként folyamatosan bővül, és nemsokára a tengerentúlra is lehet majd csomagot küldeni.

A Vaterafutár szolgáltatását továbbá nem csupán eladáskor érdemes igénybe venni, hanem bármilyen külföldi és belföldi csomagküldés esetén. A szállíttatás ugyanis jóval kedvezőbb áron működik az oldalon keresztül, mintha közvetlenül rendelnénk futárt. Sőt, még a postai csomagszállításnál is olcsóbb, nem mellesleg pedig gyorsabb is ez az opció.