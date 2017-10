Még lehet jelentkezni a FinTechRadar versenyére!

Még lehet jelentkezni a FinTechRadar nevezésére, ugyanis október 17-18-án osztják ki a legügyfélbarátabb fintech megoldás díját, a FinTechRadar konferencián, amelynek egyik fontos eleme a UX.

A fintech hírsite-nál ugyanis a szervezők úgy látják, a felhasználóközpontú megoldások vihetik csak előrébb a termékfejlesztéseket, vagyis a felhasználói élmény döntő fontosságú lesz a fintech területén is. Mint ismert, a PSD2-t hamarosan tárgyalja a t. Ház, és a jövő évben fogadhatja el a Parlament. Ezt követően pedig a hazai felhasználók előtt is egy sor olyan megoldás születhet, amelyik megkönnyítheti mindennapjaikat.

A FinTechRadar konferenciáján pedig azokat is díjazni kívánják akik éllovasként már eddig is sokat tettek ezen a területen. A FinTechRadar legügyfélbarátabb fintech megoldásának díjára fejlesztőcégek, bankok és startupok is ajánlhatják digitális termékeiket, amit Rung András vezetésével szakmai zsűri bírál el. A konferencián ezen kívül szó esik a PSD2-ről, a mobilfizetésről, az adatbiztonság is terítéken lesz.

Az eseményre a következő oldalon lehet még jelentkezni: https://fintechradar.hu/konferencia2/