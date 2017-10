Egyre gyorsabban terjed a robotika az együttműködő robotoknak köszönhetően

Egy érdekes fejlemény, ami nem érte meglepetésként a Universal Robots szakértőit, hogy az előrejelzések szerint ebben a növekedésben a kollaboratív robotok vezető szerepet fognak játszani. A jelentést meghatározó trend, az „ember és robot együttműködése” számtalanszor említésre kerül, csakúgy, mint az olyan tulajdonságok, mint az egyszerűség, a könnyű telepítés és használat, a könnyű súly, a mobilitás és az alacsony ár. Ezek a tényezők pontosan azok a faktorok, amelyek a kobot (kollaboratív robot) szegmens piacvezetője, az Universal Robots küldetését fémjelzik.

– mondja a Universal Robots műszaki vezérigazgatója és alapítója, Esben Østergaard.

„Az Ipar 4.0 keretein belül is marad szerepe a hagyományos ipari robotoknak, azonban a várakozásaink szerint továbbra is a kobot szegmens fogja mutatni a legnagyobb növekedést. Ehhez olyan trendek járulnak hozzá, mint például a növekvő kereslet az emberi érintést igénylő elemeket tartalmazó termékekre és az egyenletesen magas minőségre, valamint a kis- és közepes méretű vállalkozások automatizálási kezdeményezései annak érdekében, hogy gyorsabbá és megfizethetőbbé tegyék gyártási folyamataikat.”

Az IFR ugyancsak az idei évre jósolja az automatizálási igény széleskörű növekedését, beleértve az autó-, az elektronikai-, a gumi- és műanyag-, az élelmiszer-, a gyógyszer-, és a fémipart is. Az előrejelzések szerint Ázsia magasan vezetni fogja a piacot a növekedés terén, de Európa és Amerika is fejlődést fog mutatni, ám kisebb mértékben.

– mondja Esben Østergaard.

„A robotok alkalmazása növeli a minőség és a munkafolyamatok egyenletességét – erre mindenkinek szüksége van. A kobotok manapság több ok miatt is kimondottan ellenállhatatlanok: az emberekkel együtt, és nem helyettük dolgoznak. Ez egy különösen értékes tulajdonság olyan területeken, ahol a gyártással foglalkozó munkahelyek megszűnése érzékeny kérdés. Abban is segít, hogy a gyártást külföldre telepítő cégek hazaköltöztessék e tevékenységet. Különösen hasznosnak bizonyulnak olyan gyártófolyamatok esetében, amelyek nagyobb árréssel rendelkező, személyre szabott tömegtermékekkel foglalkoznak. A kis- és közepes méretű vállalkozások számára pedig továbbra is a kobot jelenti a legjobb megoldást arra, hogy igénybe vegyék a robotika által nyújtott előnyöket anélkül, hogy bankot kellene robbantaniuk. A Universal Robots szempontjából tényleg eljött a mi időnk.”