A mesterséges intelligencia (AI) végtelen lehetőségeket hozhat a piacnak

AI-vezérelt látványos növekedés – számokban

A tanulmányban az egyik mutató az előállított áruk és szolgáltatások értékét is figyelembe vevő bruttó hozzáadott érték növekedési rátája, amellyel kapcsolatban a szakemberek arra jutottak, hogy az AI alkalmazása 1,7 százalékpontnyi súlyozott átlaggal növelheti a gazdasági növekedési rátákat. Az átlagos növekedést konkrét iparágakra lefordítva azt láthatjuk, hogy a következő három szektorban lesz a legnagyobb a bruttó hozzáadott érték éves növekedése 2035-re: informatika és kommunikáció 4,8 százalék, gyártás 4,4 százalék, illetve pénzügyi szolgáltatások 4,3 százalék. Mindez – csupán ebben a három szektorban – további 6 milliárd dollárnyi bruttó hozzáadott értéket jelenthet. Még a munkaigényes szektorokban is, mint például az oktatás és a szociális szolgáltatások terén, ahol a termelékenység növekedése általában lassú, jelentősen nőhet a bruttó hozzáadott érték, 109 milliárd, illetve 216 milliárd dollárral.

Az iparági jövedelmezőség speciális vizsgálatával a kutatás igazolja azt a feltételezést is, hogy az AI példátlan lehetőségeket kínál. Olyan munkaigényes szektorokban, – mint például a kis- és nagykereskedelem – hatékonyabbá teszi az emberi munkaerőt, amellyel akár 60 százalékos profitnövekedést is elérhetnek a cégek. Jó példa erre az olyan tőkeigényes iparágak megemlítése, mint a gyártás, ahol az AI-vel ellátott gépek képesek helyettesíteni a hibás és inaktív berendezéseket, így ezzel folyamatosan nőhet a megtérülési ráta. Mindez óriási mértékű, 39 százalékos profitnövekedést eredményezhet a szektorban 2035-ig. Az oktatás területén 84 százalékos, de az egészségügy terén is 55 százalékos növekedést jelez a kutatás.

AI-stratégia – 8 pontban

Az AI-vel ellátott sikeres jövőre való felkészülés érdekében az cégvezetőknek a következő nyolc stratégiai pontot kell megfontolniuk: