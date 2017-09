Szép dolgokat vegyünk az irodába, vagy hasznosakat? Lehet egyszerre mindkettő?

Egy szép dolog birtoklása – legyen szó akár ékszerről, könyvről vagy kozmetikumról – élvezetet okoz számunkra. Sőt, az általunk használt eszközök sokat el is mondanak rólunk: hogy milyen az ízlésünk, mit tartunk fontosnak, és hová tartozunk.

Többek között ez az oka annak, hogy a márkák az élet minden területén komoly szerepet játszanak. Vajon az irodaszerek beszerzésekor is a vágyaink motiválják vásárlásainkat? Az innovatív irodaszer márkaként ismert Leitz a „Work better by design” című tanulmányában ennek próbált utánajárni.

A design és a vágy kéz a kézben járnak. Kevés olyan dolog van, amelyet szándékosan csúnyára terveznek, hacsak nem a kockázatra és a veszélyre szeretnék felhívni a figyelmet (a dohányipari termékek vagy a mérgező anyagok csomagolása például ritkán vonzó). Az innovatív termékek ezzel szemben általában olyan designnal jelennek meg, amely önmagában is jelzi a magas szintű használhatóságot és/vagy teljesítményt. Esetükben azonban nemcsak a funkcionalitásért fizetünk, hanem az esztétikai élményért is.

Ezt erősíti meg a Journal of Product Innovation Management című lapban nemrégiben megjelent tanulmány is, ami azokat a technológiai vállalatokat vizsgálta, amelyek új szolgáltatásaik és termékeik fejlesztésekor hangsúlyt fektettek a designra. A felmérés azt mutatta ki, hogy ezek a cégek: