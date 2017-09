Magyarok nemzetközi katasztrófákon segítenek ezzel a szuper eszközzel

A Vodafone Magyarország 2015. február 4-én mutatta be a már több nemzetközi katasztrófa során bevetett hordozható mobilhálózat, az Instant Network továbbfejlesztett változatát, a világon egyedülálló Instant Network 3G-t. Az eredeti modellnél jóval kisebb, ugyanakkor többszörös kapacitással rendelkező bázisállomás prototípusát a Vodafone Magyarország két dolgozója, Pervai Csaba és Tóth Róbert rádiós hálózat üzemeltetési szakértők tervezték és építették meg.

A nemzetközi Vodafone Alapítvány a katasztrófák sújtotta területek megsegítésére alkotta meg 2011-ben az ún. Hordozható Mobilhálózatot, amellyel 40 perc alatt ingyenes kommunikációs hálózatot tud kiépíteni a mentőalakulatok és segélyszervezetek, illetve a túlélők számára. Pervai Csaba és Tóth Róbert fejében egy fülöp-szigeteki bevetés utolsó estéjén, egy helyi bárban fogalmazódott meg a gondolat, hogy létrehozzák a hordozható bázisállomás könnyebb, olcsóbb, és nagyobb kapacitású változatát, amely az Instant Network 3G elnevezést kapta. A prototípus – amelynek tervezésekor a két mérnök különös gondot fordított arra, hogy a lehető legtöbb alkatrész származzon magyar beszállítóktól – alig több mint fél év alatt készült el. Az Instant Network 3G súlya 60 kilogramm, azaz 40 százalékkal alacsonyabb az előző eszközénél, így jóval könnyebben, ráadásul pótdíj fizetése nélkül szállítható utasszállító gépeken is. Az eszköz üzemeltetéséhez az eddigi négyfős személyzet helyett immár három ember is elegendő. A kapacitása is jóval nagyobb, míg az első modell percenként 40-50 hívást képes bonyolítani, a magyar gyártású hordozható mobilhálózat akár több száz hívás szimultán kezelésére is alkalmas. A készülék előállításának költsége pedig csupán töredéke az eredeti mobilhálózaténak.

Az Instant Network 3G készülék – amely 2014 végén sikerrel vizsgázott az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) által Madagaszkáron szervezett szimulációs katasztrófavédelmi gyakorlaton – tökéletesen alkalmas arra, hogy nagyobb nemzetközi katasztrófáknál is segítséget jelentsen.