A digitalizált farmok korában élünk!

Nem szolgál újdonsággal az iparág iránt érdeklődőknek az, hogy az automatizáció már régóta jelen van a mezőgazdaságban is. Ennek ellenére rengeteg olyan földműveléssel kapcsolatos, többnyire friss terményeket és élelmiszereket érintő tevékenység létezik, amelyek új látásmódot; megfontolt kezelést vagy emberek és állatok közvetlen közelében dolgozó, biztonságos robotokat igényelnek.

Az együttműködő robotok („kobotok”) egyre nagyobb szerepet kapnak a mezőgazdaságban: optimalizált termelést tesznek lehetővé, növelik a versenyképességet és nekik köszönhetően a felszabaduló, szakképzett munkatársak más, értékteremtő folyamatok során kamatoztathatják képességeiket. A robotok gyors megtérülési idővel rendelkeznek, így nem túlzás azt állítani, hogy a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára a kobotok tökéletes választásnak bizonyulhatnak.

Az Universal Robots kobotjainak nagy előnye, hogy könnyedén megbirkóznak az olyan fárasztó és repetitív feladatokkal is, mint például a nehéz tárgyak emelése vagy mozgatása. Mindeközben az emberek közvetlen közelében, teljes biztonságban képesek a munkavégzésre. Azzal, hogy magukra vállalják a mezőgazdasági műveletek, főleg a betakarítás utáni feladatok elvégzését, nagy segítséget nyújtanak mind a gazdák, mind az élelmiszer-feldolgozó vállalatok számára, a termékminőség és az ügyfelek igényeinek minél teljesebb kielégítése szempontjából is.

Ezeken a területeken rendkívül fontos a megfelelő higiénia fenntartása, amelyben a kobotok segítséget nyújthatnak. A szezonális, nagy-intenzitást igénylő munkák során az egész napi, megállás nélküli működés is nagy előnyt jelent. Az már csak hab a tortán, hogy szükség esetén a robotokat bármikor, könnyedén és új feladatokkal lehet megbízni.

Egy robot, amit még a tehenek is szeretnek

Az amerikai GNE Farm Equipment a Universal Robots együttműködő robotjait használja annak érdekében, hogy csökkentse a tehenek fejésével járó munkaerőköltségeket, valamint orvosolja az évtizedek óta problémát jelentő, tehénfejő-szakember hiányt is. A kobot automatizálja a munkaigényes, korábban manuálisan végzett fejés előtti és utáni tőgyfertőtlenítő folyamatot, amellyel a robotokhoz való hozzáállás egy új világát nyitja meg e területen is.

Ezekhez a feladatokhoz a hagyományos rendszerek általában egy nagyméretű robotot használnak, amely kamerával és szórófejekkel van felszerelve. Bekapcsolás után a robot egy majdnem két méter hosszú, szórófejjel ellátott csövet helyez a tehén alá, amely felviszi a fertőtlenítőszert. Ezeket a robotokat a fejőház talajához kell rögzíteni, – ami igencsak költséges -, valamint védőráccsal szükséges ellátni az alkalmazottak biztonsága érdekében. A beüzemelési időszak legalább egy hónapig befolyásolja a tejtermelés menetét, majd a robot aktiválása után még professzionális programozásra és a dolgozók egyéni kiképzésére is szükség van. Az installációs nehézségek enyhítésének érdekében lehetőség van moduláris rendszerek kialakítására is. Minden esetben értékes területet foglalnak el a robotok, ami a fejőállomások elől veszi el a helyet, ez pedig a teljesítmény csökkenéséhez vezethet. Ha pedig a robot áramellátása akkor szakad meg, amikor a cső és a szórófej az állat alatt van, akkor a permetező megsebesítheti a tehenet és a forgó fejőállomást, valamint a robotot is károsíthatja. Ez drága javításokhoz, újraprogramozáshoz és további termeléskieséshez vezethet.

Ezzel szemben az Universal Robots robotjai egy raklapszállító segítségével egyszerűen a helyszínre szállíthatóak, ahol nem foglalnak el több helyet, mint egy munkatárs. A rendszer tartalmazza a robot számítógépét, a fertőtlenítő tartályt, a szivattyút, a szelepeket és a vezérlőket is. Mindössze 120 voltos csatlakozásra van szükség – és nem 240 vagy 480 voltosra, mint a hagyományos robotok esetében – ami azt jelenti, hogy bármilyen konnektorral gond nélkül használhatóak. Az UR robotok nem igényelnek biztonsági kerítést, hiszen a beépített biztonsági funkciók azonnal leállítják a robot működését, ha bárki belép a munkaterületére. Ugyanilyen módon, ha a robot áramellátása megszűnik, a könnyűsúlyú, rugalmas permetező kar behajlik – így nem tud ártani a tehénnek -, rugós szerkezetének köszönhetően visszatér az eredeti munkapozíciójába. Az UR robotot a kolléga könnyedén be tudja programozni egy szoftver segítségével és a robotkart a kívánt helyre állítja be.

„Nincs még egy ilyen robot jelenleg a piacon, ami ennyire könnyen használható rendszert tudna biztosítani.”

– állítja a GNE Farm Equipment tulajdonosa, Gerard Niessink.

„Mivel nincs szükség a működtetéséhez szakemberre, az UR robot sokkal hamarabb megtérül.”

Önállóan, de nem magányosan

A svédországi Orkla Foods gyárában a Universal Robots egyik kollaboratív robotja egyedül végzi a munkáját: vaníliakrémes zacskókat pakol dobozokba. Emellett egy komplett rendszer része is, amelyhez egy doboz emelő-, egy doboz záró- és egy töltőgép is tartozik.

„Számunkra fontos feltétel volt az, hogy a robot felügyelet vagy különösebb támogatás nélküli tökéletes munkavégzésre legyen képes. Az is befolyásoló tényezőnek számított, hogy ne kelljen biztonsági kerítést felállítani és emberek közvetlen közelében dolgozhasson a robot.”

– mondja Johan Linné, a vállalat üzemvezetője.

Az Orkla Foods alkalmazásában álló UR10 típusú robotnak mindössze hat hónap kellett ahhoz, hogy a befektetési ára megtérüljön.