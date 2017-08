A KLM utasai már ‘WeChat Pay’ alkalmazáson keresztül is fizethetnek

Kínában a WeChat a legnépszerűbb applikáció, amely több mint 963 millió felhasználóval rendelkezik, ebből pedig 600 millióan aktiválták már a fizetésre szolgáló funkciót. Ez az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy okostelefonjukon keresztül úgy fizessenek, hogy közben applikáción belül maradnak. A WeChat Pay Kínában mindenhol elérhető, a mobil tranzakciók 40%-a ezen a felületen történik. A szolgáltatás használatához csupán egy kínai bankszámlára van szükség.

A KLM repülőjegy vásárlás is roppant egyszerű az új szolgáltatással: amennyiben az utas számítógépén a KLM.com oldalon megvette a repjegyet, és a WeChat Pay-t választotta fizetési opciónak, azonnal megjelenik egy QR kód. Amint az utas a kódra kattint, a WeChat Pay azonosítás megtörténik, és a tranzakció meg is történt. Telefonról sem bonyolultabb az eljárás: az utas a jegyvásárlást követően szintén kiválaszthatja a WeChat Pay opciót, melyet követően rögtön a WeChat oldalán landol, ahol néhány gombnyomással már fizetett is.

Pieter Elbers, a KLM elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az új funkció fontos lépés a KLM közösségi média stratégiájában. Ezzel a lépéssel a KLM lehetővé tette, hogy az utasok jegyet foglaljanak és fizessenek a WeChat Pay alkalmazáson keresztül. Emellett 24/7 kérdezhetnek ügyfélszolgálati munkatársaktól és hozzájuthatnak a repüléssel kapcsolatos infókhoz is ugyanazon a felületen. Hozzátette:

„Nekünk ott kell jelen lennünk, ahol utasaink szabadidejüket töltik. Miután Kína kiemelten fontos piac a légitársaság számára, ezért itt a WeChat-re fókuszálunk. A WeChat Pay szolgáltatás bevezetésével értékes tapasztalatokat gyűjtünk ahhoz, hogy a jövőben a fizetési opciókat a nemzetközi közösségi média platformokon is alkalmazzuk.”

2014-ben nyitotta a KLM a WeChat oldalát, ahol az ügyfélszolgálat non-stop válaszol a kérdésekre, valamint vállalati híreket és ajánlatokat oszt meg. 2017 májusa óta az utasok már a WeChat-en keresztül is kérhetik repjegyeiket vagy beszállókártyáikat. A szolgáltatás bevezetése óta a kínai utasok 25%-a él ezzel a lehetőséggel, és átlagban heti 8000 kérdést intéznek a légitársasághoz ezen a felületen.