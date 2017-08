Akár már mobillal is fizethetnénk a PayPass termináloknál

Akár már telefonnal is fizethetünk, ha nincs kedvünk a PayPass-os bankkártyánkkal bajlódni, hiszen amúgy is mindig ott van a kezünkben, vagy legalább a zsebünkben.

Pedig ez már itthon is működik, mondjuk nem sok banknál lehet még ezt megtenni, de az MKB és az OTP biztosít olyan lehetőséget, hogy digitalizáljuk bankkártyánkat, telefonos app segítségével, ráadásul jól is vannak védve, úgyhogy ha véletlenül ellopnák a telefonunkat, akkor is nagyon nehéz lenne kiszedni bármilyen használható adatot.

Ettől függetlenül a magyarok elég bizonytalanok ezzel kapcsolatban, ami teljesen érthető, hiszen az idősebb korosztály nagy része nem akkora guru a telefonján, a fiatalabbak meg még valószínűleg nem használnak bankkártyát olyan sűrűn.