A hírek szerint a Google 3 milliárd dollárt fizetett az Apple-nek azért, hogy az összes iPhone-on és iPad-en a Google maradhasson a az alapértelmezett keresőmotor.

Három évvel ezelőtt ugyanezért a szolgáltatásért már fizetett a keresőóriás egymilliárd dollárt az Applenek, valószínűleg ez a dolog most járt le és újra kellett kötni a szerződést, viszont most már a triplájáért. A Google-nek így is megéri, hiszen különben nem fizette volna ki ezt a vagyon a privilégiumért.

Valószínűleg nem mindegy nekik, hogy az Apple felhasználók Google-t használnak e, hiszen az 50%-a a bármilyen nemű Google keresésnek almás cuccról történik.